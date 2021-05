La soprano Sondra Radvanovsky torna al Liceu amb 'Les tres reines', un recital amb escenes de la 'Trilogia Tudor'

La soprano estatunidenca Sondra Radvanovsky torna aquest dijous al Liceu amb dues úniques funcions del concert 'Les tres reines', que inclou escenes de la 'Trilogia Tudor' del compositor italià Gaetano Donizetti. Així, el recital s'organitza en tres parts que revisen fragments de les tres òperes de Donizzeti, cadascuna corresponent a una de les reines isabelines: Anna Bolena, Maria Stuarda i Elisabet I. La proposta escènica, a càrrec del director Rafael Villalobos, contempla un vestuari diferent per a cadascuna de les parts. Sota la batuta del director Riccardo Frizza, al muntatge també hi participen l'Orquestra Simfònica, el Cor del Gran Teatre del Liceu, la mezzosoprano Gemma Coma-Alabert, el tenor Marc Sala i el baríton Carles Pachón.

"Són tres dones completament diferents, amb tres estils vocals que no tenen res a veure", ha definit Radvanovsky sobre la composició. En aquesta línia, ha assegurat que per ella és "una gran responsabilitat" interpretar tres personatges històrics. "Cal respectar escrupolosament el caràcter de cadascun dels personatges", ha dit.

El recital comença amb l'obertura i l'escena final número 15 i ària número 16 d'Anna Bolena, segueix amb l'obertura i escena final número 9 de Maria Stuarda i acaba amb l'obertura i l'escena final número 6 de Roberto Devereux. "Anna Bolena és la que presenta una tessitura més baixa per mi en la part vocal", ha assegurat la soprano. Així mateix, sobre la part de Maria Stuarda ha considerat que "és la més reina". "Elisabet I la veiem destrossada, en un moment en què està buscant l'amor", ha avançat. Amb tot, el director Riccardo Frizza ha assegurat que l'obra reflecteix la "maduresa" de Donizetti, qui demostra que havia llegit i coneixia la personalitat dels tres personatges.

Sondra Radvanovsky ja va interpretar 'Les tres reines' a l'Òpera de Chicago però, segons ha valorat la mateixa solista, aquest cop la proposta escènica és "completament diferent". En aquest sentit, ha agraït que el director escènic Rafael Villalobos li hagi donat "el seu propi caràcter". "Ha aconseguit replantejar de cap a peus la producció", ha dit Radvanovsky.

Villalobos ha assegurat que el muntatge "va traient capes" per "centrar-se en l'essencial", que són els tres personatges de les reines. "Veiem les diferències entre la bogeria d'Anna Bolena, l'honorabilitat de Maria Stuarda, qui assumeix la seva mort, i la soledat d'Elisabet I en el moment final", ha dit el director escènic. Villalobos ha explicat que el muntatge cerca "una hipnosi amb el públic".



Vestuari

Sobre els tres vestuaris que caracteritzen cadascuna de les reines, Radvanovsky ha assegurat que va ser "molt difícil" l'elecció perquè volien que fos "un vestuari d'òpera" i no pas "un vestit d'època". Així, la soprano ha explicat que han treballat amb Ruben Singer, un dissenyador que ha treballat amb altres artistes com Beyoncé. "A través dels vestits volíem donar veu a les tres dones", ha insistit.

Radvanovsky ha confessat que el vestit que més els hi va costar va ser el d'Elisabeth I, que no van tenir fins al mateix dia de l'estrena a Chicago, un any i mig després que hi estiguessin treballant. Malgrat tot, la soprano ha apuntat que per ella "és el més impressionant dels tres", ja que és un vestit translúcid que juga amb la llum. "Trasllada a la perfecció el caràcter del personatge", ha valorat Radvanovsky.

Així mateix, Villalobos ha confessat que la vestimenta també el va "inspirar molt" en la proposta escènica.