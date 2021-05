Cercs presenta una programació cultural en homenatge a Elena Jordi

Cercs organitzarà una sèrie d'actes culturals durant els propers mesos en record de l'actriu del municipi Elena Jordi. El cicle cultural, batejat amb el mateix nom de l'artista, ja estava programat per la tardor passada coincidint amb el 75è aniversari de la seva mort, però es va haver d'anul·lar per raons sanitàries.

El festival arrancarà el proper 22 de maig, amb l'obra de teatre Here Comes Your Man, que tracta sobre el bullying i l'homofòbia. Gairebé un mes després, el cicle es reprendrà amb el Cine Fòrum Marhaba, que versarà sobre l'homofòbia. En aquest sentit, el regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Cercs, Jordi Ragués, explicava que «volem tractar temes que malauradament estan d'actualitat», en referència a aquests dos actes. La programació conclourà el mes de juliol amb tres concerts, un dels quals estarà protagonitzat pel conegut Cor Giovinetto.