Diferents entitats organitzen dos actes a l'Espai Plana de l'Om per recordar Lluís Calderer

Els dies 15 i 16 de maig, Cineclub Manresa, la Fundació Independència i Progrés i Òmnium Bages-Moianès, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, organitzen dues jornades, amb el lema: "Tot recordant Lluís Calderer", en homenatge a l'escriptor, mestre i crític literari, que va morir el setembre de l'any passat. Tots dos actes es faran a l'Espai Plana de l'Om de Manresa, a les 12 del migdia.

Posteriorment, entre d'altres aportacions, està previst un concert de Manel Camp, per al 29 de maig.

Aquests actes d'homenatge són el resultat d'una confluència d'entitats amb les quals Lluís Calderer havia col·laborat d'una manera sempre activa, generosa i creativa. Moltes de les iniciatives culturals transformadores de la ciutat, en aquests darrers cinquanta anys, no s'expliquen sense la participació de Calderer. D'aquí que, en el programa, es parla d'ell com d'un referent cultural i també dels seus mestratges, exercits sempre d'una manera senzilla i altruista. Trets que el defineixen, d'altra banda, com a persona.



Lluís Calderer, un referent cultural

El dia 15, Josep Oliveras (Art Viu), David Torras (Cineclub Manresa), Quim Noguero (Faig i Faig Arts), Mireia Cirera (Faig Teatre) i Josep M. Massegú (Quaderns de Taller), presentats per Anna Vilajosana, presidenta d'Òmnium Bages-Moianès, parlaran de Lluís Calderer com a referent cultural, amb lectura de textos a càrrec de Faig-Teatre (Ada Andrés, Teti Canal, Guillem Cirera, Mireia Cirera, Pep Gacia-Pascual i Jaume Huch) i projecció del curtmetratge Lluís Calderer i el cinema.



Els mestratges de Lluís Calderer

El dia 16, Josep M. Sarri (Associació Viure i Conviure del Casal de la Gent Gran), Delfina Corzan (Òmnium Bages-Moianès), Francesc Comas (Escola de Magisteri), Josep Camprubí (Unió Socialista del Bages) i Alba Baltiérrez (Escola Flama), presentats per Josep Huguet (Fundació Independència i Progrés), parlaran dels mestratges de Lluís Calderer, i més concretament sobre les seves col·laboracions en entitats.

Cal fer reserva prèvia d'invitacions per a tots dos actes a www.kursaal.cat.

Participació de Manel Camp

Conjuntament amb Cineclub i Quaderns de Taller, s'està preparant un tercer acte d'homenatge, que tindrà lloc el dissabte dia 29 de maig, a la tarda, a l'Auditori del Conservatori de Música, amb la participació del músic i compositor Manel Camp.