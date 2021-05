Els Lacetània sumen un premi de música però cau el dedicat al circ

Ara fa dos anys, els Lacetània, coordinats per Òmnium Bages-Moianès, van fer un salt ambiciós reconvertint-se en els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, amb una gala pròpia de lliurament, separadament del Premi Bages de Cultura. Els nous Lacetània van passar de quatre a nou premis, i s'hi van sumar tres noves entitats convocants: La Crica; El Galliner i el Cercle Artístic. A més, Òmnium també va aportar dos guardons a la convocatòria: l'Empremta i el Bages de Narrativa Jove. L´any passat, tot i la pandèmia, aquests guardons, que volen reconèixer el talent acadèmic, artístic i creatiu de la Catalunya Central, en van afegir un desè: el Premi Plácido a la producció cinematogràfica, impulsat per Cineclub Manresa. I en la nova convocatòria, la del 2021,que ahir es presentava, una de freda i una de calenta: s'aplaudia la incorporació del Premi Litel de Música però es lamentava la baixa dels guardons de circ promoguts per La Crica.

El nou premi a una composició musical inèdita, tant la lletra com la instrumentació, i íntegrament en català, el promou l'estudi de gravació Litel.cat, encapçalat per Sergi Torrecillas. L'empresa, nascuda a Solsona fa «6 o 7 anys», en fa mig que s'ha instal·lat a Manresa, en els antics estudis Kay, a les Farreras. I explicava que dels treballs que es rebin es valorarà, sobretot, «l'originalitat». Torrecillas s'estrenava ahir amb la resta de representants de les set entitats convocants restants. Anna Vilajosana, presidenta d'Òmnium , apuntava el «compromís» que representa per «la cultura, el país i el territori» apostar per una nova convocatòria dels Lacetània en un moment «complicat» per la a cultura. De fet, les conseqüències de la pandèmia, subratllava, han provocat la baixa de La Crica, a qui s'espera recuperar.

El termini de presentació de treballs finalitzarà el 15 d'octubre i la gala de lliurament es farà el 19de novembre. Són, va remarcar Vilajosana, «uns premis vius» que no renuncien, com va subratllar Llorenç Planes, coordinador dels guardons, a «continuar incorporant altres disciplines». Per exemple, la dansa.