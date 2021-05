Amaral, Izal, Ana Tijoux i Carolina Durante se sumen al cartell d'un Cruïlla «sense distància social»

Uns dies després de conèixer-se els resultats satisfactoris del concert del Palau Sant Jordi, el Festival Cruïlla ha anunciat aquest dimecres nous noms per a l'edició "sense distància social" del 8 al 10 de juliol al Parc del Fòrum.

Izal, Amaral, Carolina Durante, Ana Tijoux i Tom Walker són les novetats d'un cartell on ja figuraven artistes com Two Door Cinema Club, Editors, Kase.O, Morcheeba o Manel. Pels organitzadors, el Sant Jordi va demostrar l'efectivitat de les mesures preses i això els dona "motius" i "l'ambició d'apropar l'experiència als festivals precovid i eliminant la distància de seguretat". El Cruïlla es farà amb supervisió dels mateixos científics que van treballar al concert de Love of Lesbian, informen.

D'altra banda, l'organització ha anunciat que Of Monsters and Men i Perota Chingó han cancel·lat les seves gires respectives i no podran ser al festival, tal i com s'havia anunciat.

Tot i aquest contratemps, el Cruïlla manté el rumb posat en la celebració d'una edició presencial i massiva al Parc del Fòrum del 8 al 10 de juliol, a l'espera de concretar aspectes del seu desenvolupament com la logística dels testos d'antígens als assistents i les eventuals limitacions a l'interior del recinte (mascaretes, zones perimetrades, serveis, etc).

El certamen no només comptarà amb l'acompanyament de l'equip científic del concert pilot de Love of Lesbian sinó que es farà "en coordinació" amb totes les administracions públiques "per garantir la seguretat de tots els assistents".