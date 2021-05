El berguedà Jordi Sabata dirigirà l'Institut de Música d'Andorra la Vella, tota una institució de l'aprenentatge musical al Principal amb més de 400 alumnes. Aquesta tarda se n'ha aprovat el seu nomenament i es preveu que en els propers dies s'incorpori de manera efectiva al càrrec. La setmana vinent es presentarà al claustre de professors, segons ha informa el Comú d'Andorra la Vella, el que vindria ser com l'Ajuntament de la capital del petit país.

Sabata inicia una nova etapa professional mig any després de desvincular-se de la política activa i dimitir del seus càrrecs com a líder de Junts a la capital berguedana, on exercia de cap de l'oposició a l'Ajuntament i de vicepresident segon del Consell Comarcal del Berguedà. Ja llavors va anunciar que era una decisió ferma motivada per «motius estrictament professionals i personals».

La cònsol major d'Andorra la Vella (un càrrec similar al d'alcalde), Conxita Marsol, ha destacat que el perfil de Sabata reuneix àmpliament les característiques que buscaven per dirigir l'Institut de Música, l'organigrama del qual es va modificar el setembre passat per introduir la figura del coordinador per dirigir l'entitat i dotar-lo de més autonomia. El berguedà, de fet, té una llarga trajectòria vinculada en l'àmbit musical, i és que ha estat tècnic de gestió de l'Associació Catalana d'Escoles de Música i secretari acadèmic del Conservatori de Música dels Pirineus i de l'Escola Municipal de Música de Berga. També té formació en gestió cultural i experiència com a docent.