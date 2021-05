La Innocentada com no s'ha vist mai

n La 64 edició de la Innocentada de Manresa, que s'estrena avui i allargarà les funcions fins al 16 de maig, serà «única en tots els sentits possibles», com bé remarca el director, Jordi Gener. D'entrada, mai s'han fet les representacions de la farsa manresana en plena primavera, al maig. Les dates previstes al gener es van ajornar esperant millors condicions epidemiològiques.

Però el cas és que la pandèmia ja havia fet replantejar el format de cap a peus: Manresa Experience. La ciutat com mai l'has vist dura entre 35-40 minuts (mai una Innocentada havia estat tant curta), la posaran en escena dos equips artístics de 6 actors i 6 ballarins cadascun (mai hi havia hagut tants pocs intèrprets), i el públic (un màxim de 50 espectadors per sessió) tindrà per primera vegada la representació a tocar, ja que seurà a tres bandes al mateix escenari del teatre Conservatori. Per això, fent al·lusió el títol del text del manresà Carles Claret, enguany la farsa manresana serà com no s'ha vist mai: «una experiència molt especial», rebla Gener. A més, havent viscut tota la incertesa per tirar endavant l'espectacle, a tot l'equip implicat «ens fa una il·lusió tremenda poder-lo fer, perquè hem estat preocupats per no deixar perdre una tradició de 64 anys».

Des que ara ja fa quatre edicions la nova comissió es va fer càrrec de la Innocentada, que aixopluga l'Agrupació Cultural del Bages, l'espectacle d'enguany és el més manresà de tots. Segons el director, és «Manresa pura i dura des de l'inici i fins al final. La ciutat és omnipresent, un personatge més». Manresa Experience. La ciutat com no l'has vist mai reivindica en clau d'humor els atractius turístics de la ciutat. Exposa com en Peter arriba a Manresa per visitar-la i topa amb l'Agnès, una guia en el primer dia de feina. Però, tot i l'entusiasme d'ella, l'anglès s'adona que a l'oficina d'informació, amb el Maurici al capdavant i la seva dona, Consol, amb l'autoestima dels manresans més pessimistes, no estan gens convençuts del potencial de la Manresa Experience, el paquet turístic que acaben d'estrenar.

Daniel Pérez, un dels dos actors que interpreten el Peter, reconeix que no s'havia fixat en tot el potencial turístic de la ciutat i que ara «me la miro d'una altra manera»; i Núria Miras, una de les dues actrius que interpreta l'Agnès i que s'estrena en una Innocentada, destaca que, havent-se hagut d'aprendre tot el text de guia turística, ara valora molt més aquesta feina. Una de les ballarines, Sònia Serra, posa l'accent en «el text molt amè, amb escenes molt properes i que fan pixar de riure». Perquè, per tal de complaure el turista, els amfitrions fan aparèixer Sant Ignasi a la Cova, intenten desenterrar les relíquies de la Seu, fan ballar les estàtues escampades per la ciutat, i posen en solfa en format auca (amb música de La Trinca) tots els actes de la festa major.

De fet, una altra novetat d'aquesta edició és que els ballarins fan també d'actors (com a estàtues i dibuixant l'auca que narra la festa major) i els actors també ballen (al final de tot, com a colofó, en un La La Land «rotllo enamorats» que també ha impregnat el cartell, admet Ariadna Guitart, directora coreogràfica). «Realment passa tot tant ràpid, i és un format tant xulo, amb el públic tant a prop (però alhora respectant distàncies), que espero que aquesta energia traspassi al públic, perquè tots hi hem posat moltes ganes», afirma Guitart. Malgrat els malgrats, perquè els equips (12 intèrprets actuen aquesta setmana i els altres 12 la setmana que ve) han trobat a faltar l'esperit de família i el fer-ho tot a l'engròs als quals estaven acostumats, Gener valora tot el procés: «vist en perspectiva el resultat és molt positiu i enriquidor. Cada elenc té matisos molt xulos i és totalment recomanable veure les dues versions».