El berguedà Jordi Sabata dirigirà l'Institut de Música d'Andorra la Vella, tota una institució de l'aprenentatge musical al Principal amb més de 400 alumnes. Ahir es va aprovar el seu nomenament i es preveu que en els propers dies s'incorpori de manera efectiva al càrrec.

Sabata inicia una nova etapa professional mig any després de desvincular-se de la política activa i dimitir del seus càrrecs com a líder de Junts a la capital berguedana, on exercia de cap de l'oposició a l'Ajuntament i de vicepresident segon del Consell Comarcal del Berguedà. Ja llavors va anunciar que era una decisió ferma motivada per «motius estrictament professionals i personals».

Sabata té una llarga trajectòria vinculada en l'àmbit musical, i és que ha estat tècnic de gestió de l'Associació Catalana d'Escoles de Música i secretari acadèmic del Conservatori de Música dels Pirineus, amb seu a Berga. És enginyer en Telecomunicacions, té el grau superior de cant clàssic i contemporani, un màster de gestió cultural i un postgrau de polítiques culturals.