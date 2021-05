El concurs de relats de Regió7 tindrà de jurat Sinca, Camps, Martínez i Brugarolas

Els periodistes i escriptors manresans Genís Sinca i Gemma Camps, l'autora i poetessa també manresana Zulima Martínez així com Núria Brugarolas, directora del Centre de Normalització Lingüística Montserrat, són els quatre noms que enguany formaran el jurat encarregat d'escollir els guanyadors del Concurs de Relats Breus de Regió7.

El certamen celebra aquest 2021 la seva novena edició i ho fa convidant els lectors a escriure un text breu narrant què podria haver passat 10 anys després del final de la llegenda de Sant Jordi. Els relats, de com a màxim 1.500 caràcters amb espais inclosos, es poden fer arribar al diari fins aquest diumenge, a través de la pàgina www.regió7.cat.

D'entre totes les obres presentades n'hi haurà deu de finalistes, seleccionades per la redacció de Regió7, i tres de guanyadores que decidirà l'esmentat jurat. Genís Sinca és un autor prolífic, reconegut amb el Premi Josep Pla del 2013 per la novel·la Una família exemplar; Gemma Camps, redactora d'aquest diari, acaba de publicar la seva tercera novel·la, Un missatge per a la Nora; Zulima Martínez (Malas malísimas) exerceix de dinamitzadora de l'Espai Creatiu d'Escriptura; i Núria Brugarolas dirigeix el CNL Montserrat des de l'any 2007 i serà l'encarregada de ponderar la correcció dels relats finalistes.

Les obres han de ser inèdites, escrites en català i presentades en format word o similar. En tot cas, ha de ser un arxiu informàtic que permeti l'edició del text. No s'acceptaran formats tancats (PDF) en els quals no sigui possible la separació del text per a la seva edició. Cal ajustar-se a la temàtica proposada i no superar els 1.500 caràcters.

Premis en metàl·lic

En l'edició d'enguany i gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, els tres guanyadors del certamen tindran una recompensa econòmica. El primer premi rebrà 100 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, una val de compra a la llibreria Parcir de Manresa i una targeta regal de 50 euros per bescanviar per llibres digitals a Libelista.

El segon premi estarà recompensat amb 50 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i una targeta regal de 30 euros de Libelista. I el tercer, també rebrà 50 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i una targeta regal de 20 euros de Libelista.

A més, els relats finalistes es convertiran en una il·lustració i els seus autors rebran un petit lot de llibres d'Angle Editorial, Alba Editorial i Farell Editors, col·laboradors del concurs juntament amb l'Ajuntament de Manresa, Llibres Parcir i Libelista.