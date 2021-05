«ElectroBacasis» tornarà al Kursaal per la festa major

El Kursaal ha posat a la venda aquest divendres les entrades del concert de l'Orquestra Camerata Bacasis, que el divendres 27 d'agost (20h) acollirà la Sala Gran amb l'espectacle 'ElectroBacasis'. El muntatge, que ja es va poder veure el passat 16 d'abril amb les entrades exhaurides i per celebrar els 10 anys de la formació, torna ara a la Sala Gran del Kursaal amb motiu de la Festa Major de Manresa.

Allunyant-se dels tòpics d'una "típica" orquestra de música clàssica, la Camerata Bacasis aposta per trencar en aquest concert totes les barreres; i és per això que oferirà un gran espectacle amb els temes de més èxit, els grans "hits" dels últims 50 anys: ElectroBacasis. Des de temes d'ABBA, passant pel rock català, un YMCA o fins a músiques dels DJ més actuals com Avicii o David Guetta, entre molts altres.

Una trentena de músics i el DJ Arzzett (resident a Coco Village i Seven Seven), acompanyats amb projeccions audiovisuals i jocs de llums, faran aixecar el públic de la butaca per ballar i cantar! El concert també comptarà en algun moment puntual amb la cantant Marta Aguilera, que amb la seva veu dolça, potent i plena d'emotivitat ens farà posar els pèls de punta.

ElectroBacasis, creada i produïda per Camerata Bacasis, compta amb el director musical titular de la formació, Jordi Coll i amb la producció musical i els arranjaments creats per a l'ocasió del jove Guillem Vilar.

A banda del concert d'ElectroBacais, el Kursaal portarà per Festa Major tres espectacles més que també ja estan a la venda: 'Remember Show' amb Marcel Gros i Teatre Mòbil (dijous, 26 d'agost–20h), 'L'èxit de la temporada' d'El Terrat (diumenge 29 d'agost-17h i 20h) i també un concert de tribut 'ABBA, the new experience' (dilluns, 30 d'agost-18h).

Durant l'espectacle s'aplicaran les mesures recomanades per les autoritats sanitàries, amb una reducció de l'aforament i l'ús de mascareta durant tota la funció.

Les entrades d'ElectroBacasis tenen un preu de 18 euros, (15€ majors de 65 anys, menors de 25, carnet Galliner i escoles de música), es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet a www.kursaal.cat.