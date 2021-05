Judith Colell rebrà avui el Premi d'Honor del Clam

L'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa serà l'escenari, avui (19.30 h), del lliurament del Premi d'Honor delfestival Clam a la directora guionista i productora catalana Judith Colell (Barcelona, 1968), que rebrà el reconeixement per la seva trajectòria, pels valors socials de la seva obra cinematogràfica i pel seu activisme per donar visibilitat a la dona en el cinema. Cofundadora de l'associació de dones cineastes i de mitjans audiovisuals (CIMA), va ser vicepresidenta de l'Acadèmia del Cinema Espanyol.

Llicenciada en Historia de l'Art, Colell va obtenir el Certificate in Film per la Universitat de Nova York. L'any 1991 va debutar com a directora i guionista en el curt Clara Foc i el 1996 un nou curt, Escrit a la pell va estar nominat als Goya. Ha dirigit Dones (2000) i 53 dies d'hivern (2006). El 2010 va codirigir amb Jordi Cadena la pel·lícula Elisa K, basada en la novel·la Elisa Kiseljak de Lolita Bosch, que va rebre el Premi del Jurat a Sant Sebastià i el Premi Nacional de Cinema de la Generalitat; també ha fet incursions en el món del teatre i exerceix la docència. Després del lliurament del premi es projectarà el film Radiacions.