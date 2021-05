Inclosa en les activitats paral·leles, el Clam i Aula Mèdia ha organitzat per a dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la Plana de l'Om, una trobada per palar d'educació i cinema. Amb un doble objectiu: mostrar algunes experiències de producció audiovisual que s'estan realitzant en escoles i instituts de Catalunya i, per l'altra, reflexionar – des d'una perspectiva pedagògica – com és de necessari que els infants i el jovent coneguin el llenguatge audiovisual.