La música torna als temples romànics

Els Amics de l'Art Romànic del Bages disposen de temples per triar i remenar en una comarca rica en l'arquitectura que l'entitat lluita per preservar. El projecte que uneix música i romànic, i que va començar amb un ple al claustre de la Seu de Manresa el 2010, arriba aquesta primavera a l'onzena edició després d'una temporada en blanc per la pandèmia. En deu edicions han visitat i han portat música a prop de quaranta temples i esglesioles diferents i només n'han repetit quatre: Sant Vicenç de Cardona, Sant Cugat del Racó (Navàs), Sant Julià de Coanes (Sant Mateu de Bages) i el monestir de Sant Benet. Enguany, i per segona vegada, els tentacles musicals s'estenen a l'Anoia. El primer concert del cicle «Música i romànic» d'enguany es farà al Priorat de Santa Maria de Riubregós, una església consagrada l'any 1082 que conserva bona part de l'arquitectura romànica original. Un espai «molt potent i molt desconegut tot i estar al costat de la carretera», apuntava Josep Llobet, fundador i president de l'entitat. Ahir, els responsables del cicle, amb un pressupost de 5.000 euros, el presentaven a l'Espai 1522.

Llobet, fundador i president de l'entitat, destacava la «importància» de poder donar continuïtat a un cicle completament consolidat que ha buscat per aquesta edició, per complir amb les servituds de la covid, temples més «grans». Serà imprescindible fer la inscripció prèvia (aarb@aarb.cat)i, si el public respon, hi ha la possibilitat de fer un recital doble. Per al primer concert, que oferiran Rusó Sala i Miriam Encinas Laffite (cançó d'autor) el 15 de maig ja hi ha una quarantena d'inscrits. El segon es farà a Sant Miquel de Castelladral (Navàs), una església situada als peus de l'antic castell , que escoltarà, el 30 de maig, la música antiga que portaran Efrén López i Alba Asensi. Ja al juny, el dia 12, serà el torn de Sant Martí de Torruella (Sant Joan), una església mil·lenària que únicament conserva l'absis i algun mur exterior de l'edifici romànic original. Una situació, la de Sant Martí i la de Sant Miquel, «temples romànics d'origen però poc coneguts», habitual a la comarca, remarcava Llobet. A Sant Joan sonarà música tradicional amb una formació femenina, Lilàh.

Finalment, el dia 27 del mes que ve es tancarà el cicle amb la «joia» d'aquesta edició: l'església de Santa Maria d'Horta d'Avinyó, que guarda absis i murs romànics visibles des de la rectoria i que es podran visitar. Un temple, però, com ahir especificava Eudald Vilaseca, alcalde d'Avinyó, «pendent» d'una restauració. La música barroca que es podrà escoltar la hi posarà el Duet Violet. Com explicava Albert Galvany Giménez, coordinador musical del cicle, una de les claus de l'èxit és «buscar formacions que siguin adequades per a cada indret» i que tinguin un denominador comú, «l'espiritualitat, sigui en estil que sigui».