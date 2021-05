Pol Guasch presenta avui a Manresa «Napalm al cor»

La novel·la Napalm al cor, del poeta Pol Guasch (Tarragona, 1997) va ser reconeguda a principis d'any amb el 6è Premi Llibres Anagrama de Novel·la. Es tracta d'una distòpia situada en una geografia ambigua, protagonitzada per una parella de nois que han crescut en una zona militaritzada, marcats per unes condicions de vida precàries. El mateix Guasch ha explicat que és «una exploració de la manera que tenim de crear identitats col·lectives sobre tot des d'espais de vulnerabilitat i opressió». Una altra qüestió present en la novel·la, segons assenyala, és que el narrador està «travessat per una idea sobre l'amor. El procés d'escriptura era una recerca en aquest sentit, que fa més mal, evitar els marges o bé creure en una idea d'amor que és hegemònica, antiga i heretada?». El jurat format per Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Jordi Puntí i les editores Isabel Obiols i Silvia Sesé va decidir per unanimitat atorgar el premi a la primera novel·la de Guasch. El premi, dotat amb 6.000 euros, va rebre enguany 83 originals.

Guasch, que va saltar a la palestra pel seu colpidor discurs per Sant Jordi davant l'alcaldessa Ada Colau, parlarà de tot plegat avui a Manresa, en una presentació de Napalm al cor organitzada per la llibreria Papasseit. L'establiment manresà ha reiniciat l'organització d'activitats literàries coincidint amb el bon temps, per poder-les fer a l'aire lliure i així assegurar mesures sanitàries i confort. I, per tirar endavant la seva proposta, també s'ha amb diversos agents de la ciutat. Així, abans de Sant Jordi, ja va organitzar un vermut poètic al pati del General Store and Coffee. I, aquesta vegada, es traslladen a la terrassa de l'Ateneu Popular la Sèquia (carrer Amigant, entrada per la plaça Major), on l'acte literari es desenvoluparà en el marc d'un vermut musical (12 h) amb PD Pulisia de la Moda.