Un bingo per descobrir «Napalm al cor»

Qui ho diu que un acte literari ha de seguir un guió preestablert? L'autor Pol Guasch (Tarragona, 1997) va demostrar ahir a Manresa que les fórmules per acostar la literatura al públic poden ser infinites. Ell es va servir d'una partida de bingo per presentar la seva primera novel·la Napalm al cor, guanyadora del 6è Premi Llibres Anagrama, a les desenes d'assistents que l'acompanyaven en el vermut literari celebrat a la terrassa de l'Ateneu Popular la Sèquia. El joc d'atzar, la música i la literatura van esdevenir els protagonistes de la cita.

L'any 2019 Guasch ja va visitar Manresa per presentar el poemari «Tanta gana», premi Francesc Garriga 2018, a la llibreria Papasseit. Els responsables d'aquest establiment, juntament amb l'Ateneu Popular la Sèquia, el van tornar a convidar ahir a Manresa, per tal de celebrar una trobada festiva que girés entorn de la novel·la premiada. Lectors d'edats diverses van participar a l'activitat literària atrets pel món postapocalíptic que dibuixa l'autor dins de l'obra.

Abans de començar l'acte, a tots els assistents se'ls va repartir un cartró amb vint-i-cinc caselles per jugar al bingo. Tot seguit, Guasch va començar a fer rodar el bombo per treure els primers números. Tot plegat al ritme de la música que el mateix autor, juntament amb la seva amiga Berta Vilaseca, s'encarregaven de punxar. El joc d'atzar solament era una excusa per descobrir alguns aspectes de la novel·la mentre sonaven cançons com Volaré de Gipsy Kings, Another one bites the dust de Queen o La revolución sexual de La casa azul. L'humor i les ganes de ballar no van cessar entre els participants que, tot sovint, brindaven en honor a la cultura i prestaven atenció a la lectura d'alguns fragments de Napalm al cor que l'autor els va regalar.

«Tenia ganes de fugir de formalismes i donar un to festiu i familiar a l'acte», explicava Guasch. L'autor també assenyalava que, més enllà de la visibilitat que obtingut després de rebre el premi, «el més important és poder-lo compartir amb els que més estimes». Celebracions com les d'ahir suposen una recompensa després del llarg procés d'escriptura. «La gestació del llibre va ser molt natural. De sobte, em vaig trobar escrivint una prosa que adquiria forma de novel·la i vaig voler seguir aquest camí que estava explorant», recorda. El resultat és una novel·la que se situa en un paisatge sòrdid, protagonitzada per una parella de nois que han crescut en una zona militaritzada, marcats per unes condicions de vida precàries.

«La lectura de la novel·la et trasbalsa. És un llibre intens, cru, amb una prosa poètica fascinant que no deixa indiferent», comentava una de les assistents, Flora Grané. La majoria compartien les seves impressions i esperaven obtenir la firma de l'autor en una de les pàgines del llibre, un cop s'acabés l'acte. La clausura va tenir una sorpresa final, com succeeix en les bones històries, amb l'entrega de l'últim poemari de Guasch titulat «La part del foc», premi López-Picó 2020, al guanyador del bingo.