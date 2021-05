«ElectroBacasis» repetirà al Kursaal el 27 d'agost en la programació de festa major

ElectroBacasis repetirà al Kursaal. L'espectacle amb què la Camerata Bacasis va celebrar el passat abril, amb entrades exhaurides, els deu anys de la formació, es podrà tornar a veure el divendres 27 d'agost (20h) amb motiu de la Festa Major de Manresa. Les entrades ja són a la venda. ElectroBacasis és un concert-sessió que uneix una trentena de músics i el Dj Arzzett (Aleix Rodríguez) per interpretar els hits més ballables dels darrers 50 anys. No hi falten noms com ABBA, YMCA, Avicii, David Guetta i clàssics del rock català. La direcció és del titular de la formació, Jordi Coll, amb la producció musical i els arranjaments creats per a l'ocasió per Guillem Vilar. El Kursaal portarà per festa major tres espectacles més que també ja estan a la venda: Remember Show amb Marcel Gros i Teatre Mòbil, L'èxit de la temporada d'El Terrat i un concert de tribut, ABBA, the new experience.