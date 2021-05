El festival CLAM tanca deu dies de certamen premiant creadors audiovisuals internacionals i projectes socials

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM, ha tancat aquest diumenge la seva dissetena edició amb els premis del jurat a diversos films internacionals i amb un rerefons social. El certamen, celebrat entre Manresa, Navarcles i Sant Fruitós de Bages, ha reconegut sis films –tres llargmetratges i tres curts–, la directora catalana Judith Colell i l'Associació Lligam.

Es tracta de la pel·lícula 'Chuskit', de la directora índia Priya, que ha rebut el primer premi del jurat; 'Dantes Heaven', del director búlgar Dimitar Radev, premi especial del jurat, i 'Belles Fulles de Tardor', menció especial pels valors aportats a la realitat de les persones de la tercera edat.

Quant als curtmetratges, el jurat ha atorgat el primer premi a 'Disappearing Stories', dels directors russos Oleg Ageychev i Alexander Gornovsky, i el premi especial a 'Beautiful Things', del director polonès Adrian Kuciel. 'Si Yo Fuera', del valencià Vicent Gisbert, ha rebut el premi Insert a la creació audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual, convocat per la Fundació AMPANS. Colell ha estat homenatjada amb el Premi d'Honor del CLAM i l'Associació Lligam ha rebut el Premi Pere Casaldàliga en reconeixement de la seva lluita pels drets de la dona.

La traca final del festival ha tingut lloc a l'Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, on s'ha permès l'assistència de públic malgrat les limitacions d'aforament per la pandèmia de covid-19. Hi han actuat The Fulfilleds i s'ha posat el punt final a deu jornades de cinema en què s'ha volgut apropar la realitat del col·lectiu LGTBI i reivindicar el sector audiovisual com a eina d'ensenyament i d'inclusió en la docència.