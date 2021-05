Artés aplaudeix «Illa inaudita», de Manel Camp i la Coral Escriny de Santpedor

Manel Camp i la Coral Escriny, amb la direcció de Marc Reguant, van presentar divendres l'espectacle Illa inaudita a Artés, dins el cicle de concerts Artés és Música, organitzat per l'Ajuntament i l'Escola de Música del municipi. Amb la sala 2 de Gener plena (d'acord amb les restriccions d'aforament actuals), els intèrprets van posar música i melodia, escrita i composta pel mateix Manel Camp, a tot un seguit de poemes seleccionats per Josep Pujol, tots ells amb l'amor com a element central. Textos de Josep Carner, Màrius Torres i Carles Riba, entre d'altres. El muntatge, molt aplaudit pel públic, es va crear per celebrar els cinquanta anys de la coral santpedorenca.

El proper concert del cicle artesenc serà divendres vinent amb Dedicatòries, amb el pianista i compositor David Martell interpretant les peces que va compondre durant el confinament del 2020.