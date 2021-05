El Clam es tanca amb la gala més atípica

En un final d'edició atípic marcat per la pandèmia del coronavirus, la 17a edició del Clam va premiar ahir la pel·lícula Chuskit, de la directora índia Priya Ramasubban, com al millor llargmetratge.

A l'hora d'atorgar aquest guardó, el jurat va destacar «els valors positius que aconsegueix transmetre per la perseverança de la protagonista per accedir al dret fonamental de l'educació». Una de les situacions insòlites d'aquesta edició del Clam provocada per la pandèmia és que la directora del film, com la resta dels directors guardonats, no va poder recollir el premi personalment i en nom seu ho va fer el president del festival, Valentí Oliveras, de mans de l'alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñàn. Ramasubban, a més, ha estat l'única dona directora que enguany ha rebut un dels premis del festival.

En la mateixa categoria, el segon premi se'l va emportar Dante's Heaven, del director búlgar Dimitar Radev, que en un vídeo va agrair al jurat que hagués valorat la seva feina. En aquest cas, el tribunal va valorar la capacitat de mirar «més enllà» del desig de la venjança i també «la direcció sòbria i elegant», a més de destacar «la gran actuació dels dos protagonistes».La menció especial en llargmetratges es va quedar al Bages i va ser per a Belles fulles de tardor, dirigida pel manresà Enric Roca, que va ser l'únic de tots els directors premiats que ahir va recollir presencialment el guardó. El va rebre de mans de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. La pel·lícula va ser reconeguda per la «capacitat de captar la realitat i el vessant més humà de les persones de la tercera edat en un moment tan complicat com el que estem vivint». En les paraules que va dirigir al públic present a l'Auditoria Agustí Soler i Mas de Navarcles, Roca va explicar que just quan va acabar la primera versió del llargmetratge va haver de decidir de «forma molt precipitada» si es presentava al certamen. I ahir es mostrava «molt content d'haver-ho fet».

Pel que fa a la categoria de curts, el primer premi del jurat va ser per a Dissapering Stories, dels directors russos Oleg Ageychev i Alexander Gornovsky. El curt és «una proposta arriscada», segons el jurat, que aborda la recuperació de la memòria històrica amb el paper de les dones en la Segona Guerra Mundial, tot apel·lant a les noves tecnologies. També en aquesta categoria, el premi especial del jurat va ser per a Beautiful Things, del director polonès Adrian Kuciel. És la història del Tomàs, que perd la mare en un accident i es veu obligat a refer els llaços amb el seu pare.

Premi Insert

El Clam va entregar també el premi Insert convocat per Ampans a la creació audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual al curtmetratge Si yo fuera, del director valencià Vicent Gisbert, amb l'equip del Centre Ocupacional el Renàixer, de Godella. La gala va comptar amb la música en directe del grup The Fullfiled.