El diari digital 'Mirador de les Arts' s'acomiada dos anys i mig després del seu naixement

"L'aventura del 'Mirador de les Arts' va engegar l'octubre del 2018. Han estat dos anys i mig d'il·lusions, plasmades en 492 articles. Ara hem de dir adeu". Així arrenca l'article 'Comiat' del director, historiador i crític d'art Ricard Mas, publicat aquest dilluns al diari digital el 'Mirador de les Arts'. Al text, Mas explicat que aquest ha estat "el somni d'un historiador i crític d'art que hi va posar tot el seu capital intel·lectual i dinerari, però, com cantaven Golpes Bajos, són "malos tiempos para la lírica". Tot i això, ha dit que "es mantindrà, mentre això sigui possible, en línia". El 'Mirador de les Arts' va rebre el Premi GAC 2020 al mitjà de comunicació, i ha estat finalista, dues vegades, als Premis ACCA.

Com s'explica al web, 'Mirador de les Arts' és un diari digital dedicat a informar sobre els principals esdeveniments de les arts visuals que tinguin lloc a Catalunya, molt especialment a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Els seus àmbits d'atenció han estat els museus, fundacions, galeries, centres culturals i sales d'exposició; el patrimoni i l'actualitat del mercat de l'art de Catalunya.

Mas ha apuntat a l'article 'Comiat' que el 'Mirador de les Arts' va néixer amb l'ambició d'esdevenir un mitjà de comunicació independent, dedicat a les arts plàstiques. "Trilingüe, per a que pogués arribar a com més gent, millor. Amb multiplicitat d'enfocaments i punts de vista. Pensat per al lector especialitzat i, alhora, el curiós".