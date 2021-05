Una epopeia sorollosa que naufraga

Les adaptacions a la gran pantalla dels videojocs i el bon cinema són conceptes, fins ara, malauradament incompatibles. I aquesta maledicció no es trencarà amb aquest Mortal Kombat, una nova versió cinematogràfica de la llegendària franquícia, impulsada el 1992 per Ed Boon i John Tobias, que ja inspirà el 1995 una pel·lícula homònima (i decididament horripilant).

El film ens presenta un lluitador professional, Cole Young, que es convidat a participar en un torneig molt especial, on s'ha de dirimir si les forces del Món Exterior, controlades pel Shang Tsung, s'apoderen de la Terra. Però Cole Young (un personatge concebut expressament per a la pel·lícula) només és el conductor d'una obra coral que aplega veritables icones dels fans dels videojocs, com Sub-Zero i Sonya Blade, entre d'altres.

Simon McQuoid (un reeixit director d'espots publicitaris) ha debutat amb una amalgama de fantasia i aventures que està influïda decisivament pel cinema asiàtic d'arts marcials; un subgènere extraordinàriament popular que suposa, d'altra banda, un dels referents més nítids dels videojocs originals.

Aquest Mortal Kombat, que ha tingut una llarga i accidentada gestació (una dècada), ha estat apadrinat per James Wan, el famós productor i realitzador de cinema terrorífic, i l'empremta de l'autor de Saw es percep nítidament en el toc gore (sang i fetge) present en una epopeia sorollosa, un estil cada vegada més difícil de veure en una gran producció. Les seqüències d'acció aporten un cert impacte visual,però la cinta naufraga irremissiblement perquè el guió és raquític; la narració, accelerada i desigual, i la conclusió, sense clímax i totalment decebedora: és massa evident que el debut del cineasta australià només és la primera (i conjuntural) peça d'una franquícia que aspira a regnar en el Hollywood ultracompetitiu del segle XXI.