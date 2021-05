Manresa viurà una setmana dedicada al rodatge de la pel·lícula 'Plácido' de Berlanga, ara fa 60 anys

Del 17 al 23 de maig, una desena d'activitats coorganitzades per El Galliner dins dels actes de la Comissió Manresa, acció!, commemoraran que fa 60 anys del rodatge a Manresa de Plácido, una de les pel·lícules més reconegudes de la història del cinema espanyol, rodada pel director valencià Luis García-Berlanga Martí, film que va ser candidat a l'Oscar com a millor pel·lícula de parla no anglesa. Hi haurà projeccions, xerrades, taules rodones i altres activitats adreçades a tots els públics i amb la implicació d'una bona part del teixit associatiu i cultural de Manresa: associacions de veïns, Cineclub, Foto Art, Cercle Artístic, escoles, instituts, residències de gent gran...



Origen de la Setmana Plácido

Arran del projecte Teatres i Cinemes de Manresa engegat per El Galliner com a entitat administradora de la Festa de la Llum 2021, l'entitat va rebre la proposta d'integrar-se a la comissió encarregada d'homenatjar enguany el cinema per dos fets importants per la ciutat: els 60 anys del rodatge de Plácido (1961) i els 125 anys de l'arribada del cinema a Manresa (1896).

Durant el treball de recerca realitzat per El Galliner sobre Teatres i Cinemes es va veure al parlar amb persones grans que hi havia 2 esdeveniments que formen part de la memòria col·lectiva dels manresans i les manresanes: el muntatge de La hidalga del valle, el 1954 a les escalinates de la Seu de Manresa en què hi van participar prop de 600 manresans i manresanes de diferents entitats i que va ser vist per més de 14.000 persones. I l'altre gran esdeveniment que recorden moltes de les persones entrevistades va ser el rodatge, el març de 1961, de la pel·lícula Plácido.

Amb aquest antecedent, quan el Galliner es va incorporar a la Comissió del cinema, de seguida va veure que recordar la filmació de Plácido, 60 anys després, podia ser un bon projecte de dinamització sociocultural a treballar conjuntament amb la resta d'entitats i persones de la comissió.

La SETMANA PLÁCIDO serà una bona oportunitat per a molts manresans i manresanes de recordar i en molts casos descobrir el que va representar per Manresa aquest rodatge i en molts casos veure aquesta mítica pel·lícula de gran contingut d'escenaris manresans.

La Setmana Plácido

- Dilluns 17 de maig: a les 23: 30 h.

Projecció pel Canal Taronja TV del documental "La ciutat de Plàcido" de Joan Soler. El documental es repetirà dimarts 18 a la 01 h, dimecres 19 a les 12 h i diumenge 23 a les 10 h.

- Del 17 al 21 de maig:

Es projectarà la pel·lícula PLÀCIDO als instituts i centres de secundària de Manresa. Des del portal Memòria.cat s'ha preparat una fitxa pedagògica per facilitar la tasca del professorat. La pel·lícula s'adreçarà als alumnes de 3r i 4t d'ESO i de 1r de Batxillerat. També al llarg de la setmana es passarà la pel·lícula en les residències de Gent Gran i centres de dia de Manresa.

- Dimecres 19 – 19 h – Espai Plana de l'Om

Xerrada 'La Manresa de 1961' a càrrec de l'historiador Francesc Comas.

Es recordarà com era Manresa l'any 1961 en els aspectes culturals, polítics, urbanisme, industrial, comercial, mitjans de comunicació i fets importants d'aquell any.

- Dijous 20 – 19 h - Espai Plana de l'Om

Taula Rodona amb persones que van participar o recorden el rodatge de Plácido: Paquita Blanch, Enric Macià, Manel Quinto... Moderador Joan Barbé.

- Divendres 21 – 19 h - Espai Plana de l'Om

'Recorregut VIRTUAL' pels escenaris del rodatge de Plàcido: Estació de Renfe, Plaça Major, Sant Miquel, la Plana de l'Om, plaça Sant Domènec... a càrrec de Francesc Comas. Al llarg del recorregut es contrastaran fotografies de llocs que surten a la pel·lícula amb fotografies actuals realitzades per membres de Foto Art.

- Dissabte 22 - a les 18 h

Projecció simultània de la pel·lícula Plácido des de 23 locals diferent de Manresa. Aquesta Acció s'ha preferit fer-la en locals de poc aforament i poder acostar el coneixement i la visió de Plácido a tots els manresans i manresanes dels diferents barris de la ciutat. Per això es compta amb la col·laboració de les associacions de veïns i de la Federació, entitats cultural centres d'oci. L'aforament previst per a cada espai seguirà la normativa establerta pel Procicat, pel que fa a la distància entre cadires, inscripció prèvia, entrada esglaonada, mantenint les distàncies, gel hidrològic a l'entrada del locals...



- Diumenge 23:

Des de les 9 del matí i al llarg de tot el dia al pati del Kursaal es pintarà de forma col·laborativa un MURAL GEGANT sobre una tela de grans dimensions. El mural reproduirà el cartell de la pel·lícula i l'acció estarà coordinada per l'escenògraf Josep Castells i l'artista manresà Txema Rico. Es convidarà a participar-hi famílies, joves del batxillerat d'Arts Escèniques del Peguera, alumnes i professorat de l'escola d'Arts, membres del Cercle Artístic i altres artistes plàstics de Manresa. L'acte és obert a tothom i caldrà fer la inscripció prèvia en franges horàries de 20 minuts i en grups reduïts seguin les normes del Procicat. A les 8 del vespre està previst aixecar la tela i veure el resultat aconseguit. El mural es penjarà a la façana del Kursaal durant uns dies.



Inscripcions i recollida d'invitacions

Totes les activitats de la SETMANA PLÁCIDO són gratuïtes, però caldrà fer la inscripció prèvia (Covid) i recollir una invitació. Les invitacions es poden recollir a través del web http://www.galliner.cat, presencialment a les taquilles del teatre Kursaal i en alguns casos en els locals de les entitats coorganitzadores a partir de dimarts 11 de maig.



Activitats paral·leles

Inauguració d'una PLACA commemorativa i PERFORMANCE

El divendres 14 a les 12 del migdia s'inaugurarà una Placa, amb la presència de la regidora de Cultura Anna Crespo a les escales que donen als lavabos de Sant Domènec. La placa vol recordar que aquell indret i molts altres, l'any 1961, ara fa 60 anys, van ser escenaris de la filmació d'una de les millors pel·lícules del cinema espanyol. Tot seguit els alumnes de l'EAEM del cicle Formatiu de teatre del Kursaal faran una Performance al mateix indret

Projecció al Bar Plácido

Al Bar Plácido, a tocar les escales del Carme que van ser també escenari de la filmació, projectaran la pel·lícula en el seu interior durant la Setmana Plácido.

MENÚ PLÁCIDO

Durant aquella setmana alguns dels restaurants que formen part del Gremi d'Hosteleria de Manresa oferiran un Menú especial amb el nom de MENÚ PLÁCIDO.



PINTURA i FOTOGRAFIA

El Cercle Artístic de Manresa està preparant unes accions que consisteixen en pintar alguns dels escenaris de la filmació de Plàcido al llarg de la setmana. Els quadres obtinguts en aquesta acció seran exposats posteriorment, així com les fotografies realitzades per Foto Art Manresa.



EL QUIOSC DE L'ARPA com a punt d'informació

Durant el cap de setmana del 14 al 16 el Quiosc de l'Arpa, recentment restaurat serà el punt d'informació de les activitats de la SETMANA PLÀCIDO. Allà es podrà recollir el programa de les activitats



EFECTES SECUNDARIS (POSITIUS) DE LA SETMANA PLÁCIDO

L'organització de la SETMANA PLÁCIDO està produint uns "efectes secundaris" de caràcter clarament positiu.

El primer d'aquest efecte serà el descobriment per part de molts ciutadans d'un seguit d'espais i locals, alguns dels quals força desconeguts o poc freqüentats per determinats col·lectius com podria ser el Sielu per la gent gran, la sala d'actes del Montepio, l'espai "General Sotore" al barri de la plaça Catalunya, la Sala 2000 de l'institut Lacetània, el local de l'Agrupació cultural del Bages, el Coro de Sant Josep, la Sala Gòtica de l'hospital de Sant Andreu...

El segon "efecte secundari", també positiu, és que l'organització de la Setmana ha facilitat i promogut el treball en xarxa entre els responsables de prop de 40 entitats, associacions, equipaments culturals i comercials...