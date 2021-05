Un venedor de lliris a l'engròs, anomenat Carles Puigdemont, irromp en el famós relat de Jorge Luis Borges, El Otro, i té una amigable conversa amb el seu jo de trenta anys enrere. El rector de Santpedor, mossèn Oriol, intenta frenar un eixelebrat timbaler del Bruc, transformat en el timbaler de llauna de Günter Grass, perquè no lluiti contra els francesos. Tots els catalans, cansats d'esperar aquí la seva república, se'n van en coet a Mart per declarar allà la República Marciana de Catalunya tal com els mana el mestre de la ciència ficció Ray Bradbury. Són tres dels relats que formen part del llibre Contes tristos del procés, guanyador del Premi de Narrativa de l'Ametlla de Mar 2020, que signa el periodista sabadellenc Víctor Colomer (Barcelona, 1956). Editat per Pagès Editors, el llibre es presenta avui (19 h), a la llibreria Parcir de Manresa.

Colomer, que imagina Catalunya des de diferents referents literaris i cinematogràfics en una distopia satírica, va ser periodista de Diari de Sabadell de 1980 a 2015. Durant trenta-tres anys va entrevistar més de 7.000 persones en la secció Cara a Cara. Amb Contes tristos del procés debuta en la literatura.