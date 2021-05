Enmig de l'any que Manresa dedica al cinema (amb el projecte Manresa i Acció. Vivint en pantalla gran) aprofitant la coincidència de dues grans efemèrides (els 125 anys de la primera projecció de cinema a la ciutat i els 60 anys de l'acollida del rodatge Plácido), El Galliner, amb la complicitat de més de 40 entitats, empreses i institucions, ha organitzat la Setmana Plácido, del 17 al 23 de maig. Com a activitat més destacada, proposa una projecció simultània en 23 equipaments de l'emblemàtica pel·lícula de Luis García-Berlanga (1921-2010), que va ser candidata als Oscars.

Joan Morros, del Galliner, destaca que és una oportunitat per «recordar o descobrir la pel·lícula, que mostra com era Manresa 60 anys enrere». Es va plantejar fer la projecció al teatre Kursaal, però es va creure «més interessant» fer una proposta descentralitzada «per arribar a més gent». Així, l'equipament més gran que acollirà Plácido és Els Carlins (pot acollir 90 espectadors), mentre que els més petits són els locals veïnals dels Comtals i Sant Pau (amb capacitat per a 12 persones). Però encara es podrien afegir més locals a la llista: per exemple la mesquita Al Fath, a la Via Sant Ignasi, una de les moltes localitzacions manresanes de Plácido.

Morros destaca que la descentralització té «dos efectes secundaris positius». D'una banda, la descoberta de nous espais a persones que no han tingut l'oportunitat d'accedir-hi : com El Sielu, la sala gòtica de Sant Andreu, la sala d'actes del Montepio, el restaurant Miami... I, d'altra banda, el treball en xarxa que s'ha establert per acollir les projeccions, especialment amb la col·laboració dels tècnics de les associacions de veïns, que es troben que encara tenen els casals cívics tancats. Per això es fan projeccions a escoles, com és el cas de la Balconada i la Font dels Capellans. Jaume Puig, del Grup Escènic Nostra Llar, ha explicat la col·laboració amb l'Associació de Veïns del Poble Nou per fer la projecció al seu local.

També hi haurà projeccions de Plácido als instituts (Memòria.cat ha preparat material pedagògic) i a les residències. I, a més, es podrà veure la pel·lícula al bar Plácido, a tocar les escales del Carme (que també van ser escenari).

D'altra banda, a Canal Taronja es faran diverses emissions del documental La ciutat de Plácido, de Joan Soler. La programació inclou dues xerrades, a càrrec de Francesc Comas: una sobre La Manresa de 1961 (dimecres 19) i una altra que oferirà un recorregut amb fotos pels escenaris del rodatge (divendres 21). El dimecres 20, Paquita Blanch, Enric Macià, Manuel Quinto i altres faran memòria de com van participar o de com recorden el rodatge.

Com a colofó de la Setmana Plácido, el diumenge 23 de maig es podrà participar al pati del Kursaal en la creació d'un gran mural que reproduirà el cartell de la pel·lícula. L'acció col·laborativa (cal fer inscripció en franges horàries de 20 minuts) és coordinada per l'escenògraf Josep Catells i l'artista bagenc Txema Rico. A les 8 del vespre s'alçarà la tela, que quedarà a la façana uns dies.

I l'arrencada ja serà aquest divendres (12 h), amb la col·locació d'una placa a les escales a tocar dels cinematogràfics lavabos de Sant Domènec. Durant el cap de setmana, el quiosc de l'Arpa informarà dels actes de la Setmana Plácido, durant la qual alguns restaurants oferiran el Menú Plácido.