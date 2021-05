L'Associació de Micropobles i el dinamitzador cultural Marcel Marata han creat el Festival ITINERA, un projecte que acostarà la música en viu a 80 micropobles de Catalunya. Els concerts estaran protagonitzats per músics que han sorgit de les diferents escoles i associacions musicals i, en especial, alumnes de l'Escola Joan Chamorro. A més, Quico Pi de la Serra participarà en dos concerts. Amb tot, els entorns naturals s'ompliran de jazz, blues, soul i bossa nova. El tret de sortida del festival serà el 23 de maig amb concerts a Torrebesses i Penelles, a Lleida. "La cultura també ha de ser present als micropobles i és un eix importantíssim per aquest territori", ha dit la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, en la presentació del certamen.

"L'objectiu del festival és que la gent que viu als micropobles pugui tenir garantit l'accés a la música de qualitat al propi municipi i fer arribar al públic un missatge de compromís i sensibilitat per la cultura", ha dit el director, Marcel Marata. La programació del festival s'allargarà fins al mes de desembre i inclou 80 concerts a municipis amb menys de 500 habitants. A Catalunya hi ha 337 micropobles que representen l'1,8% de la població catalana. "És un festival profundament democràtic, ja que li dona el mateix tractament a tots els artistes, siguin estudiants de música o artistes consagrats", ha assegurat el director artístic, Daniel Negro. Així mateix, Negro ha dit que el certamen té "molt de futur" perquè acosta la música "on no arriben les propostes culturals". "És molt important pel municipi i pels veïns", ha valorat el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, Mario Urrea.