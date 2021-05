El MACBA desplega la gran donació d'art conceptual de Rafael Tous dins i fora del museu

'En temps real. La col·lecció Rafael Tous d'art conceptual'. Sota aquest epígraf es desplega dins i fora del MACBA a partir de dijous una àmplia selecció de la col·lecció d'art conceptual de Rafael Tous, donada al museu l'any passat. Tous va configurar un fons amb els treballs experimentals portats a terme a partir dels anys 70 per un grup d'artistes, amb alguns dels quals va establir vincles d'amistat i els va acompanyar en el seu creixement artístic, com Antoni LLena, Miralda, Fina Miralles o Francesc Abad. Les seves obres s'escampen ara per la planta baixa del museu i també al tram final de la col·lecció permanent, amb una pota a la Capella i una altra a la històrica sala Metrònom del Born, que reobre després d'uns anys per l'ocasió.

La Col·lecció Rafael Tous, donada al MACBA tot just fa un any, és el retrat d'un moment i d'unes pràctiques artístiques concretes. Tous va apostar per l'art de concepte com un conjunt de pràctiques plurals que prioritzaven la idea i el procés per damunt de l'objecte. "En temps real", el col·leccionista va anar creant un fons i una amistat amb un grup d'artistes entre els quals sobresurten els noms de Francesc Abad, Eugènia Balcells, Jordi Benito, Antoni Llena, Eva Lootz, Miralda, Fina Miralles, Àngels Ribé i Muntadas.

Una generació situada aleshores fora dels circuits convencionals que Rous va estar "seguint i comprant obra continuadament per ajudar-los", constata el col·leccionista en declaracions a l'ACN. Allunyada de l'apadrinament públic, la seva obra es va aplegar a l'entorn d'exposicions i espais culturals alternatius, com la Petite Galerie de l'Alliance Française de Lleida, la Sala Tres de Sabadell, i a Barcelona la Sala Vinçon, la galeria Aquitània, l'Escola Eina i, a partir de 1980 l'espai Metrònom, creat i programat pel mateix Tous.

Un espai, aquest darrer, que va abaixar la persiana fa uns quants anys i que amb motiu de l'exposició de la col·lecció de Tous al MACBA ha reobert amb una de les grans instal·lacions de Jordi Benito.

L'exposició té un doble comissariat a càrrec d'Antònia Maria Perelló, conservadora i cap de la Col·lecció MACBA, i Claudia Segura, conservadora d'exposicions i col·lecció. Juntes han fet una selecció d'un 65% de la col·lecció (calcula el mateix Tous), una part de la qual s'exposa a la planta baixa del museu, i una altra s'apodera (temporalment) del darrer tram del relat del segle XX que teixeix la col·lecció MACBA a la segona planta. A la capella del Convent dels Àngels llueix també una gran instal·lació d'un altre dels artistes del fons de Tous, ara ja del museu.

"El muntatge és extraordinari", celebrava el col·leccionista aquest dijous, amb una "bona tria" que al seu parer representa bé tots els artistes del seu fons. Tous espera que en el futur el museu anirà donant sortida a altres obres que en aquesta ocasió no s'han exhibit. De fet, algunes passaran a formar part del relat de la col·lecció permanent un cop finalitzi aquesta exposició.



Col·leccionista "fins que la dinyi"



Rafael Tous ha fet notar aquest matí que la seva col·lecció "no està morta", ja que segueix i seguirà interessat en la compra d'art "almenys fins que la dinyi". "El problema és que no he parat, la setmana passada vaig comprar una peça de Muntadas que em faltava", exemplifica. La seva intenció és donar també aquestes noves adquisicions, i les que vinguin, al MACBA.

De moment, la magnitud de la donació de Rafael Tous difícilment es pot comparar amb cap altra de similar, segons ha expressat en més d'una ocasió el director de l'equipament, Ferran Barenblit, tant per la quantitat d'obres i com per la seva qualitat. Són en total (i per ara) un miler de peces d'art que s'incorporen a la col·lecció del museu.