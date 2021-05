El fotoperiodista Jordi Borràs és el convidat de l’entrevista d’aquest maig del cicle ‘Pessics de Vida’, que tindrà lloc el dilluns 24 de maig (19 h), a l'Espai Plana de l'Om de Manresa. L'acte l'organitzen conjuntament la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, a través del Centre Cultural del Casino.

Borràs, que conversarà amb la periodista Aina Font, és il·lustrador de formació i fotoperiodista autodidacta per vocació. Des de fa uns anys és membre del Grup de Periodistes Ramon Barnils. En l’àmbit del fotoperiodisme s’especialitza en qüestions socials, amb un interès especial pels moviments nacionals i d'ultradreta que actuen tant a Catalunya com arreu d’Europa, un fet que l’ha dut a endinsar-se en l’àmbit de la premsa escrita.

Actualment treballa com a reporter gràfic freelance col·laborant en diferents mitjans catalans com El Món, La Mira —on desenvolupa les funcions de cap de fotografia— o la revista basca Argia, entre d’altres. Al llarg dels anys ha col·laborat en mitjans de comunicació com La Directa, Nació Digital, Crític, la revista El Temps, el diari Ara, Berria, RAC1 o l’Agència Catalana de Notícies.

A nivell internacional també ha publicat a Associated Press, Vice News, Jungle World, The Guardian o a les revistes especialitzades en extrema dreta com la britànica Hope Not Hate o la capçalera sueca Expo, on ha fet articles i fotoreportatges sobre aquesta temàtica. Des de 2013 col·labora al Matí de Catalunya Ràdio i des de 2017 a TV3. L’any 2018 va publicar amb Ara Llibres, Dies que duraran anys, el segon llibre de no ficció en català més venut d’aquell any, una llibre traduït al castellà i a l’anglès i que va ser premiat pel Gremi d’Arts Gràfiques de Catalunya que reconeix el millor llibre imprès de l’any.

La conferència es durà a terme en una modalitat que combina l’entrada presencial i la difusió de l’acte en directe per Internet a través del canal de Youtube de Manresa Cultura.