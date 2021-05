La representació de «Manresa Experience», la 64a Innocentada de Manresa, ha quedat suspesa per quarantena preventiva d’alguns dels membres de la companyia i no es podran dur a terme les funcions d’avui, divendres, dissabte i diumenge.

El Kursaal, que gestiona la venda de les entrades de l’espectacle estrenat la setmana passada al Conservatori, ja s’ha posat en contacte amb les persones que havien adquirit les localitats, per informar-los de la cancel·lació i iniciar el procés de devolució de l’import dels tiquets. S’està treballant per trobar noves dates de les funcions. La Innocentada es va estrenar la setmana passada després d’haver-se ajornat des del gener per la pandèmia.