Eurovisió torna amb força aquest 2021 després d'haver estat cancel·lat pel coronavirus l'any passat. El festival se celebrarà a Rotterdam (Holanda) entre els dies 18 i 22 de maig a Ahoy Sorra i serà presencial. En total hi competiran 39 cançons, que s'han hagut de gravar per si algun dels cantants o grups no hi poden acudir per les restriccions o perquè han de guardar quarantena.

A més de les estrelles musicals, el festival també recuperarà el públic, que se sotmetrà a tests i hauran d'estar asseguts durant tot l'espectacle. L'aforament s'ha reduït a unes 3.500 persones, que seran els privilegiats que podran gaudir en directe de les cançons d'Eurovisió. Les enquestes treuen fum i indiquen una clara guanyadora, la cançó de Malta.

Malta

Destiny Chukunyere només té 18 anys i ha escalat totes les posicions fins a ocupar el primer lloc. La seva cançó «Je em casse» (em deixo anar) ha encantat els seguidors d'Eurovisió.

França

«Voilà» és el tema francès de Bàrbara Pravi que narra el procés de canvi que experimenta una dona fins a sentir-se completa i independent. Molts eurofans tenen els ulls fixats en aquest tema.

Suïssa

Una altra cançó francesa que enlluerna als fans, però aquesta vegada a càrrec d'un cantant suís: «Tout l’univers» (tot l'univers) és una balada èpica amb missatge optimista.

Islàndia

«10» és una cançó dels vuitanta amb la qual el grup Daði og Gagnamagnið va aconseguir la fama l'any passat just abans que es cancel·lés el certamen. Ara es postula com a candidata al micròfon de cristall.

Itàlia

El grup italià Måneskin presenta una cançó rockera que pretén conquistar amants de tots els gustos musicals. La banda aposta per una escenografia trencadora que juntament amb la seva estètica la porten a ser una de les favorites.