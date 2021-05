La gran festa anual dels museus torna al calendari després de l’obligat ajornament de l’any passat, i proposa dos grans moments amb la Nit dels Museus, que se celebra demà dissabte, i el Dia Internacional, que es commemora cada mes de maig el dia 18. La Catalunya central viurà aquesta data amb diverses activitats i portes obertes als recintes museístics.

A Manresa, es podran visitar de forma gratuïta el Magatzem Lapidari del Museu de Manresa (a la plaça de la Reforma), el Museu de Geologia Valentí Masachs, el Museu de la Seu, el Museu de la Tècnica, el carrer del Balç, l’Espai Manresa 1522-Centre d’Interpretació de la Manresa Ignasiana i el Santuari de la Cova de Sant Ignasi. Dos d’aquests equipaments, el Museu de la Tècnica i el Museu de Geologia proposen un joc conjunt amb el títol Què tenen en comú les matemàtiques i les pedres?, que demana als participants visitar-los ambdós.

En el primer d’aquests dos centres, dissabte (10 h) es transmetrà en directe una xerrada-taller sobre matemàtiques i epidèmies. A més, s’hi pot visitar l’exposició Les Matemàtiques i la vida.

Després d’estar un any tancat, el Museu de Montserrat va reobrir portes recentment i des d’aleshores es pot visitar els caps de setmana de 10 a 13.45 h. L’equipament acull una de les millors col·leccions de pintura catalana del país, a més d’altres conjunts de gran interès com el que està dedicat a l’arqueologia de les cultures bíbliques.

Un altre punt d’interès són els espais de la Xarxa Territorial del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. A les nostres comarques: el Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera, el Museu del Ciment de Castellar de n’Hug, el Museu Molí Paperer de Capellades, el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, el Museu de les Mines de Cercs, el Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona i l’esmentat Museu de la Tècnica de Manresa. També es podran visitar els museus locals i comarcals. A la pàgina web de la Diputació de Barcelona hi ha una agenda amb totes les activitats que estan previstes: museuslocals.diba.cat.

El Museu Comarcal i Diocesà de Solsona també té previstes diverses activitats al llarg del cap de setmana. Dissabte, després de la missa de les 11 h, l’equipament acollirà el taller Recuperem, en el qual avis i nets compartiran experiències i coneixements a partir d’objectes antics i practicaran jocs amb els que fa dècades s’entretenen els infants.

Diumenge, de les 11 a les 14 h, el museu serà l’escenari de la jornada Reimaginem: dotze artistes solsonins faran una intervenció a les sales del museu per tal de convertir-los en els seus estudis i, així, reimaginar algunes de les obres que s’hi exposen. La jornada estarà oberta al públic. A la tarda, el director del museu, Carles Freixes, parlarà de la destrucció de la capella a mans franceses.

Com cada any, la Nit dels Museus es viurà amb intensitat a Barcelona i altres localitats de l’àrea metropolitana. Enguany, hi haurà portes obertes de 18 a 22 h -i no fins a la 1 com era habitual-, a 74 museus i espais patrimonials, en molts dels quals també s’han programat diverses activitats per amenitzar la jornada.