Els alumnes de l’Aula d’Arts de l’Institut Cal Gravat ultimen els preparatius d’una exposició de pintura catalana al claustre del convent de les caputxines de Manresa. Es tracta d’un nou projecte de col·laboració entre el centre i la comunitat manresana que continua la iniciativa engegada conjuntament el 2019 per promoure l’estudi i la difusió del patrimoni artístic de l’entorn.

El curs passat, en ple confinament, el centre educatiu va crear el portal KmArt.0 (kmart0.wordpress.com/), concebut com un espai per a la recerca i la divulgació de la creació artística a la Catalunya Central. Allí s’hi recull la biografia de desenes d’artistes de Manresa i la comarca elaborades per alumnes de l’institit, així com diferents activitats i estudis sobre el patrimoni artístic de l’entorn.

L’exposició inclourà una quarantena d’obres de pintors catalans, una bona part d’ells de la Catalunya Central, les obres i la biografia dels quals han estat estudiades les darreres setmanes pels alumnes d’Història de l’Art de 4t d’ESO. Per tal d’exhibir-les, els estudiants estan enllestint la darrera part del projecte consistent en el muntatge i l’elaboració de tot el material gràfic i comunicatiu de la mostra. La inauguració està prevista a finals d’aquest mes de maig i l’exposició es podrà veure’s els caps de setmana del proper mes de juny a l’emblemàtic claustre manresà, un espai on s’hi atresoren els capitells medievals provinents, segons la tradició, del desaparegut claustre de Valldaura.