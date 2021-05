Fa pocs dies, com a activitat més destacada dels actes de celebració dels 60 anys del rodatge de "Plácido" a Manresa, El Galliner, proposava una projecció simultània en 23 equipaments de l'emblemàtica pel·lícula de Luis García-Berlanga (1921-2010), que va ser candidata als Oscars. Però finalment no ha estat així i només es podrà veure en 8 equipaments, segons ha explicat l'entitat organitzadora en un comunicat: «com que no ha estat possible negociar uns drets de projecció ajustats al tipus d'acte, popular i gratuït, que preveia la projecció simultània de la pel·lícula ‘Plácido’ el dissabte 22 de maig a 23 locals de Manresa, s’han hagut de reduir el nombre d’espais de projecció»

Per prendre aquesta decisió, des de l'organització a càrrec d’El Galliner dins dels actes de la Comissió Manresa, acció!, s'han prioritzat els locals amb aforaments d'entre 60 i 90 localitats i la ubicació, per mantenir la voluntat d’arribar al màxim nombre de barris de la ciutat.

Els espais confirmats són aquests:

1- Els Carlins. Sabateria, 3

Sabateria, 3 2- Espai Plana de l’Om. Plana de l'Om

Plana de l'Om 3- Escola La Font - AV Font dels Capellans . Sant Cristòfor, 43

. Sant Cristòfor, 43 4- Escola Serra i Húnter - AV La Balconada - AV Cal Gravat. Passeig de Sant Jordi, 18

Passeig de Sant Jordi, 18 5- Local del Casal de la Gent Gran de Valldaura. Plaça 8 de Març, 5

Plaça 8 de Març, 5 6- Montepio de Conductors . Plaça Sant Jordi, 1

. Plaça Sant Jordi, 1 7- Nou Casal Mion-Puigberenguer. Carrer de Callús

Carrer de Callús 8- Sala 2000 - Institut Lacetània. Bases de Manresa, 51

Aquesta és una de les activitats que entre del 17 al 23 de maig commemoraran que fa 60 anys del rodatge a Manresa de Plácido, una de les pel·lícules més reconegudes de la història del cinema espanyol, rodada pel director valencià Luis García-Berlanga Martí, film que va ser candidat a l'Oscar com a millor pel·lícula de parla no anglesa. Hi haurà projeccions, xerrades, taules rodones i altres activitats adreçades a tots els públics i amb la implicació d'una bona part del teixit associatiu i cultural de Manresa: associacions de veïns, Cineclub, Foto Art, Cercle Artístic, escoles, instituts, residències de gent gran...

Tant per la projecció com per la resta d’activitats de la SETMANA PLÁCIDO cal fer la inscripció prèvia i aconseguir les invitacions a través del web galliner.cat o presencialment a les taquilles del teatre Kursaal.