Hola, soc la tuberculosi

Sota el pseudònim d’Ada Klein hi ha una metgessa amant de la literatura que ens presenta sis grans figures de les lletres universals unides per un mateix turment, la tuberculosi.

Morir enmig d’un bassal de sang esputada no és una imatge digna d’esment, però la turberculosi és una malaltia implacable –sí, encara avui en dia, i a Catalunya– que va minvant les forces dels qui la pateixen. A final del XIX i inici del XX, la malaltia es va endur la vida de molta gent, i entre les víctimes hi ha nombrosos escriptors, com la mitja dotzena que retrata La plaga blanca, un assaig literari amb Kafka, Txèkhov, Orwell, Mansfield, Eluard i Salvat-Papasseit com a protagonistes.

Ada Klein, nom amb el quales coneix a les xarxes una experta en tuberculosi que oculta la seva identitat real, transita per les vides de la mitja dotzena d’autors citats per mostrar com la consciència del mal que patien, l’experiència del dolor i el neguit pel futur eren, dins seu, forces tan poderoses com el desig de viure i estimar, de treballar i escriure. Del seu talent van emergir grans obres de la literatura universal, però les seves mans també van plasmar, en dietaris i papers privats, el neguit de saber que tenien data de caducitat propera.