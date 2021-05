Ja no queden entrades per assistir als dos actes que se celebraran durant el cap de setmana a Manresa en homenatge a Lluís Calderer, escriptor i intel·lectual que va morir el setembre de l’any passat a la capital bagenca, però tothom qui ho vulgui podrà gaudir de les trobades gràcies a la retransmissió en directe que farà Òmnium Bages-Moianès a través del seu canal de YouTube. Les dues activitats que tindran lloc a l’auditori de l’Espai Plana de l’Om estan organitzades per CineClub Manresa, la Fundació Independència i Progrés i Òmnium.

La primera convocatòria és per a avui dissabte, a partir de les 12 h del migdia, i l’acte que se celebrarà porta per títol Lluís Calderer, un referent cultural i serà presentant per Anna Vilajosana, presidenta de la secció local d’Òmnium. Josep Oliveras (Art Viu), David Torras (CineClub Manresa), Quim Noguero (Faig i Faig Arts), Mireia Cirera (Faig Teatre) i Josep Maria Massegú (Quaderns de Taller) parlaran de la faceta de Calderer com a punt de trobada i referent de la cultura.

Posteriorment, Ada Andrés, Teti Canal, Mireia Cirera, Pep Garcia-Pascual, Jaume Huch i Anna Selga, exintegrants de Faig Teatre, recitaran un seguit de poemes de Calderer en un espectacle que du el nom Del blau de maig. Finalment, la trobada d’avui al migdia es clourà amb la projecció del curtmetratge Lluís Calderer i el cinema.

L’homenatge a Calderer continuarà demà diumenge, també a les 12 h, amb un acte titulat Els mestratges de Lluís Calderer. Amb aquesta taula rodona es vol fer palesa la participació i la implicació de l’escriptor en diverses entitats de la ciutat, una de les característiques que van afermar el seu carisma com a un referent cultural. Josep M. Sarri (Associació Viure i Conviure del Casal de la Gent Gran), Delfina Corzan (Òmnium Bages-Moianès), Francesc Comas (Escola de Magisteri), Josep Camprubí (Unió Socialista del Bages) i Alba Baltiérrez (Escola Flama) aprofundiran en aquestes qüestions en una trobada que presentarà Josep Huguet, de la Fundació Independència i Progrés. Els ponents incidiran en el mestratge que va exercir Calderer en diversos camps de la creativitat, la cultura i el compromís cívic i polític.

Lluís Calderer va morir el 19 de setembre de l’any passat als 76 anys. En la seva biografia destaca la dedicació tant a les lletres com a la docència, i l’any 2010 va ser distingit amb el Premi Bages de Cultura. Entre d’altres fites que formen part de la seva trajectòria i el seu llegat, Calderer va fundar la revista Faig i el grup escènic Art Viu, i va ser una peça destacada de CineClub, a més de membre de Quaderns de Taller.