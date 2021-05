Més de 34.000 persones han visitat algun dels 74 equipaments oberts durant la Nit dels Museus aquest dissabte, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). L'edició d'aquest any era la primera des del 2019, ja que l'any passat es va haver de suspendre per la pandèmia. Fa dos anys, aquesta cita va aplegar 170.000 visitants que podien anar als museus entre les 19h00 i la 1h00 de la matinada. Enguany, l'horari ha sigut més reduït –entre les 18h00 i les 22h00– i els aforaments estaven controlats per la situació sanitària. El MACBA, que acaba d'estrenar l'exposició d'obres d'art donades per Rafael Tous, ha sigut l'equipament més concorregut amb 3.661 persones, seguit del Castell de Montjuïc que va rebre 3.605 visites

El tercer equipament més visitat va ser Museu Nacional de Catalunya (MNAC), que va rebre 1.376 persones, seguit del Born Centre de Cultura i Memòria amb 1.368 visites i el Museu d’Arqueologia de Catalunya, amb 1.325 participants. El Sant Pau Recinte Modernista va aplegar 1.200 persones, una xifra similar al CosmoCaixa (1.183). També per sobre dels mil visitants hi va haver el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), que en va aplegar 1.070 i el Museu de Ciències Naturals amb 1.008 participants. El Museu Marítim tanca la llista dels 10 més visitats amb 861 persones.

Els 15 equipaments ubicats a les ciutats de l'àrea metropolitana -Badalona, Cornellà, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Adrià, Sant Joan Despí i Santa Coloma- han rebut 4.351 participants al llarg de la Nit dels Museus.Els 74 espais oberts a la demarcació van acollir activitats programades com ara les tradicionals visites guiades, tallers, jocs de pistes, un 'escape room', una gimcana i concursos, i també concerts, espectacles de poesia, dansa i teatre. La Nit dels Museus és una iniciativa del Ministeri de Cultura francès que va néixer l’any 2005, està promoguda pel Consell d’Europa i aplega més de 4.000 museus. A Barcelona, alguns equipaments es van sumar a la iniciativa l’any 2006.