«Amb el so dels canons: un recorregut musical a través de set segles de música per a orgue» és el títol de la conferència que l’organista Marcel Martínez oferirà el proper dijous 27 de maig a les 20h en el marc de la campanya de restauració de l’orgue de la Seu. L’acte, organitzat per la Comissió de l’orgue del cor de Catalunya, formarà part de la fira ViBa i, un cop finalitzada la xerrada, s’oferirà una copa de vi de la DO Pla de Bages a l’atri de la basílica i un petit mos, gentilesa de la Taverna 1913 i de la pastisseria el Cigne, respectivament. Per assistir a la conferència caldrà reservar plaça a través de la plataforma de reserves del web de la fira ViBa.

El desembre passat es va presentar la campanya «Restaurem l’orgue del cor de Catalunya» per part d’una comissió ciutadana vinculada a la música i a la cultura de Manresa. La fita és aconseguir el finançament per tal de restaurar l’orgue de basílica de la Seu que, desmuntat, ja es va traslladar al Taller Carlos M. Álvarez, també el desembre. Les persones que vulguin col·laborar en la restauració de l’orgue ho podran fer en efectiu al Punt d’Acolliment de la Seu de Manresa o bé per transferència bancària (Banc Sabadell, ES88 0081 0049 5000 0260 2762).