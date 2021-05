L'espera per al festival d’Eurovisió s'ha fet llarga, però ja tenim a tocar el certamen més anhelat pels eurofans. Després de la cancel·lació del 2020 pel coronavirus, la gala d'enguany se celebrarà a Holanda, i més concretament Rotterdam. La ciutat serà testimoni de qui s'alça amb el micròfon de cristall dissabte vinent, 22 de maig. La festa permetrà veure desfilar físicament els participants per l'escenari de l'Ahoy Sorra amb actuacions en directe.

Les autèntiques protagonistes del certamen són les cançons, objecte de crítica per part no només dels seguidors d'Eurovisió, sinó també per la resta de països que estan competint. Espanya hi estarà representada per Blas Cantó amb la peça «Me quedaré», que va ser la triada pels espectadors de TVE.

Hi ha cançons de tota mena i, any rere any, es parla de les candidates a la victòria, però sobretot, de les propostes que més criden l'atenció ja sigui per l'estètica dels cantants o per la posada en escena. Aquest 2021, les apostes més pintoresques són les següents:

Ucraïna

El grup Go_A representarà el país per segon any consecutiu, però aquesta vegada amb una cançó diferent. «Shum», l'opció triada, aporta un toc original en tenir melodies que barregen el folklore amb el rock alternatiu. Sense cap mena de dubte, el que més crida l'atenció és la seva lletra amb gemecs i paraules. El videoclip fa al·legoria a la mítica pel·lícula «Mad Max», així que s'espera que la posada en escena sigui semblant a la del film.

Itàlia

Era ferma candidata a emportar-se el trofeu el 2019 gràcies a la cançó «Soldi» de Mahmood, però en canvi va ser Holanda qui va guanyar. Aquest any han optat per una cançó totalment rock en la qual van haver de canviar la seva lletra a causa de paraules malsonants, que no complien amb les normes d'Eurovisió.

Islàndia

La cançó «10» es va fer viral el 2020 apuntant-se un èxit inigualable entre els fans d'Eurovisió. La seva estètica, els balls i la música dels vuitanta que fan tant el seu cantant com el seu cor han cridat bastant l'atenció. Sense edició del 2020, la presentaran com a novetat aquest 2021.

Austràlia

Les restriccions per les mesures sanitàries no deixaran que Austràlia actuï en el certamen pel que s'ha vist obligada a gravar la seva actuació. La cançó versa sobre la diversitat i l'artista, Montaigne, ja va sorprendre l'any passat amb un maquillatge inspirat en Pokémon , per la qual cosa aquest tampoc serà diferent gràcies a la seva estètica desobedient.

Xipre

L'èxit que va recollir Eleni Foureira amb el seu «Fuego» el 2019 ha servit perquè Xipre torni a repetir un altre any una cançó amb lletres en espanyol. Aquesta vegada es tracta de «El Diablo» que s'ha vist embolicat en una polèmica per les seves semblances amb «Bad Romance» de Lady Gaga.