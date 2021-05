Què passa quan a dos Dj els tanquen durant més d’un any les pistes de ball? Hi ha diverses possibilitats però la que van escollir els bagencs Pucci (el sallentí Oriol Puig) i Shakku (el manresà Marc Garcés), set anys punxant junts a la Sala Stroika, va ser aprofitar l’avinentesa per tirar endavant el seu projecte propi ajornat per les urgències del dia a dia. Un tancament pandèmic que ha donat com a fruit Tropical Galaxia, el projecte artístic que lideren el duet de productors bagencs i que aquesta setmana presenta el primer tema, Muntanya Russa, una cançó de cadència afro dancehall amb la veu de la barcelonina Abigail Valdrik. El senzill s’acompanya d’un videoclip que signa Joan Singu Riera.

Com explica Garcés, el tancament i el fet que «s’aturés el món», els va donar «l’excusa perfecta» per tirar endavant un projecte pensat perquè els dos DJ de la Stroika -Pucci ja havia produït altres grups- fessin un pas endavant encarregant-se de «tot el procés creatiu». Ja no es tractava només de seleccionar hits ni de punxar les últimes novetats a la pista de ball sinó de concebre-les. Dos caps i quatre mans per elaborar ritmes de producció pròpia que beuen «de les nostres influències» i de l’esperit de les músiques urbanes; de la tradició jamaicana del dancehall, passant pel trap a l’afrobeat i arribant al brazilian funk i l’electrònica. I cantat en català. La pregunta que es van fer és la següent: «Què passaria si unim aquests estils, dels quals sovint tenim poques referències en l’escena i en llengua catalana?». Tropical Galaxia vol ser la construcció d’un «univers sonor» que ara llançarà la primera píndola amb Muntanya Russa, un senzill amb la veu principal d’Abigail Valdrik, a qui van conèixer a les xarxes: «Quan la vam veure a Instagram vam pensar que encaixava molt bé per al tema i li ho vam proposar». De fet, explica Garcés, aquest primer senzill el van començar a idear cadascú a casa seva: «Amb videotrucades i enviant-nos àudios fins que, amb l’obertura, ja vam poder quedar plegats». Ho van fer a l’estudi de gravació de la sala, Stroika Lab. Del treball, amb diversos temes ja enllestits i editat pel segell manresà Propaganda pel Fet! -que enguany celebrarà 25 anys- es publicarà el segon senzill «abans de les vacances», diu Garcés.

I si Muntanya Russa té la veu de Valdrik, el duet de productors bagencs treballa amb la intenció que la resta de temes sumin cantants «i artistes d’aquí per portar-los a un terreny diferent del que estan acostumats, a gèneres que no són els seus», apunta Garcés. Es tracta, també per a ells, «d’experimentar».