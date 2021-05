La feminista nord-americana Gloria Steinem ha sigut guardonada amb el premi Princesa d’Astúries de Comunicació i Humanitats 2021, segons ha fet públic aquest dimecres el jurat encarregat de la seva concessió.

La candidatura de Steinem, periodista i escriptora, va ser proposada per Socorro Suárez Lafuente, catedràtica i coordinadora del Grup de Recerca TransLIT de la Universitat d’Oviedo.

Gloria Steinem va néixer a Toledo (Ohio, EUA) el 25 de març del 1934. Es va graduar a l’Smith College (Northampton, Massachusetts) el 1956, i llavors es va traslladar a l’Índia durant dos anys amb una beca. El 1960 es va establir a Nova York i va començar a treballar per a la revista ‘Help!’.

El 1968, després d’haver treballat al Playboy Club de Nova York per escriure una exclusiva sobre les condicions laborals i salarials d’aquestes dones, va col·laborar en la fundació de ‘New York Magazine’. Com a periodista independent va escriure per a ‘Esquire’ i ‘The New York Times Magazine’, entre altres publicacions.

El 1972 va cofundar ‘Ms.’ la primera revista feminista i la primera creada i dirigida exclusivament per dones. En va ser una de les editores durant 15 anys i és membre del seu comitè assessor, càrrec des del qual va tenir un paper destacat en la venda de la revista a la Feminist Majority Foundation el 2001.

Steinem també s’ha significat en la militància feminista, no només a través dels seus articles i treballs periodístics, sinó amb la seva participació activa en diferents fòrums i en la fundació d’organitzacions de dones, com el National Women’s Political Caucus o la Ms. Foundation for Women, de què és fundadora.