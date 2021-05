La Fira Mediterrània de Manresa comptarà aquest 2021 amb el seu primer Obrador d'arrel. Així ho ha anunciat el seu director artístic, Jordi Fosas, durant l'avançament de les novetats de la 24a edició, que se celebrarà del 14 al 17 d'octubre. L'Obrador d'arrel pretén ser una continuïtat a 'l'engròs' dels laboratoris de creació de la Fira, donant suport –amb la complicitat d'altres col·laboradors- als artistes que exploren nous camins a partir de l'arrel i la cultura popular. Aquest 2021 comptarà amb 14 propostes artístiques. La Fira, ha afegit Fosas, confia a poder iniciar aquesta edició "una transició" cap a la normalitat, amb el màxim d'activitats presencials. "Veig difícil, però, els espectacles multitudinaris", ha reconegut.

L'obrador de l'empresa manresana centenària Moisacs Martí ha estat l'indret triat per la Fira Mediterrània per donar a conèixer el nou programa de suport a la creació; l'Obrador d'arrel. Segons ha manifestat el director artístic, Jordi Fosas, neix amb la voluntat de ser un espai d'experimentació i suport als artistes que treballen l'arrel des d'una vessant contemporània. Alhora buscar crear xarxa amb altres festivals per obrir al mercat aquestes propostes. Per aquesta raó, els projectes estaran coproduïts amb altres entitats, empreses i institucions.

El primer Obrador d'arrel comptarà amb 14 propostes artístiques, que s'estrenaran en l'edició d'aquest 2021, i cinc que ja s'han començat a treballar de cara el 2022. De l'avançament que ha desgranat Fosas destaca 'Trencadís', que a banda d'inaugurar la Fira Mediterrània servirà per presentar l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, una nova formació integrada per 31 músics joves i que debutarà sota la batuta del jove compositor Daniel López.

Altres propostes musicals seran 'UllsClucs', adreçada al públic familiar amb músiques d'arrel del cançoner popular i sota la direcció artística d'Arnau Obiols. També inclourà 'Més lloc per a la fosca', d'Elvira Prado-Fabregat, Carles Viarnès, Míriam Encinas-Laffite, Pau Encinas-Lafitte i Laia Fortià i relacionat amb l'univers mític que va construir Víctor Català.

Dins l'àmbit musical, també hi seran la guineana establerta a Sabadell Nakany Kanté; 'Suona meets gralla' amb Manu Sabaté, Carles Marigó, Ya-Yuan i Chien-Yun; 'Almanac, 40 anys', una revisitació del primer disc del grup La Murga que va començar a preparar el recentment desaparegut Jordi Fàbregas; la transgressora versió del cuplé de la jove Glòria Ribera; i la proposta del senegalès Momi Maiga que al so de la kora i en companyia del percussionista Aleix Tobias i el violoncel·lista Martín Meléndez, farà un tribut al poble mandé i a la seva trobada amb la cultura flamenca.

En l'àmbit de les arts escèniques comptarà amb 'TRA TRA TRA, tradició, transmissió i traïció' d'Explicadansa, darrera entrega de la trilogia de Beatriu Daniel i Toni Jodar; 'Tradere', la darrera proposta de la coreògrafa i ballarina Laia Santanach; 'Faunus' del jove ballarí i coreògraf Pol Jiménez; 'El movimiento involuntario' de Lara Brown; 'Lóng' de la companyia Kernel Dance Theater; i '(la)Montserrat' d'Assumpta Mercader i A Piacere Grup Vocal.

Cinc propostes pel 2022

A l'Obrador d'arrel també es començaran a treballar propostes que veuran la llum el 2022 i que tenen l'associacionisme de cultura popular com a protagonistes. D'una banda 'Reditus – El Pou de la Gallina', una mirada contemporània amb llenguatge de circ a la llegenda del Pou de la Gallina que preparen la Cia. Voël i la colla castellera Tirallongues de Manresa; 'Correllums', en què Bacum i els diables de Xàldiga faran una reversió dels correfocs amb llums làser; 'Les eines' del Cor Jove Amics de la Unió, un projecte que treballa a partir de les cançons de treball al camp de l'Obra del Cançoner popular. També l'Esbart Ciutat Comtal proposarà una relectura de les danses que en formen part del Cançoner Popular; i l'Esbart Manresà presentarà 'El rapte' quan se celebren els 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi a la capital del Bages.

Pendents de la pandèmia

Segons ha recalcat Fosas, la voluntat és que la 24a edició sigui una "transició" cap a la normalitat, després que l'edició de 2020 hagués d'apostar pel format virtual per la pandèmia. "Volem recuperar el màxim d'espais possibles, Veiem la llum, però està clar que estem treballant sota la premissa de la flexibilitat i farem tot el que es pugui", ha assegurat, tot reconeixen, però, que els actes "multitudinaris" pràcticament estan descartats.

No obstant això, ha avançat que dues de les eines que van néixer el 2020 i que van tenir una molt bona rebuda, la llotja virtual i la plataforma de reunions ràpides virtuals "tindran continuïtat" en aquesta edició.

El cartell

L'organització ha presentat aquest dimecres el cartell d'aquesta edició, que seguirà la línia de la de 2020 i tindrà el "joc de mirades" com a protagonista. S'han preparat tres versions, una per a cadascuna de les disciplines principals que configuren la programació artística,

Ha estat dissenyat per la manresana Anna Brugués i té com a protagonistes a Adrià Grandia, al cartell musical: Sònia Serra, de l'Esbart Manresà, al de les arts escèniques; i dues castelleres de la Colla Tirallongues de Manresa en el de cultura popular i patrimoni.