La sala gran del teatre Kursaal de Manresa serà també un espai de projecció de la pel·lícula Plácido, aquest dissabte. D’aquesta manera es compensarà la supressió de 14 dels 24 locals des d’on es volia projectar, de forma gratuïta la pel·lícula i que, finalment, s’han reduït a 10 per la falta d’acord econòmic amb l’empresa distribuïdora del film. Avui es posaran a disposició un total de 400 invitacions per una sessió que es farà el mateix dissabte però a les 9 del vespre a l’equipament del Passeig (als altres espais la projecció és a les 18 h). Les invitacions es poden recollir a través del web www.galliner.cat i a les taquilles del teatre.

Una bona part dels 9 espais des d’on es projectarà el film de Berlanga, dissabte, ja tenen les entrades gratuïtes exhaurides. Només queden places per l’Escola La Font a la Font dels Capellans, per l’Escola Serra i Húnter a la Balconada i pel nou local de l’AV de la Mion Puigberenguer al Poal. La Setmana Plácido està organitzada per la Comissió Manresa i Acció i coordinada per l’Associació Cultural El Galliner amb la participació de prop de 40 entitats, associacions de veïns, organitzacions i empreses. Avui, l’historiador Francesc Comas parlarà a l’Espai Plana de l’Om ((19 h) sobre «La Manresa de l’any 1961». Durant la Setmana, alguns dels restaurants de la ciutat (Las Vegas, Miami, Kursaal...) han incorporat el Menú Plácido en la seva oferta gastronòmica.