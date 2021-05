L’Institut del Teatre ha obert expedients disciplinaris a tres docents de la institució: un per indicis d’assetjament sexual, que denunciarà a la fiscalia, i dos per conductes inapropiades a l’aula. La decisió s'ha pres després de rebre l’informe de les investigacions de la Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments Sexuals vinculada a un protocol de l'Institut sobre les deu instàncies d'alumnes i exalumnes entre el 22 de febrer i el 14 de maig de 2021. Sobre la investigació que ha permès identificar indicis d’assetjament sexual en el comportament d’un professor, l’Institut li establirà la sanció que pertoqui que podria comportar el seu acomiadament. Uns fets, ha afegit, que es posaran en coneixement del Ministeri Fiscal.

El Protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere de l’Institut del Teatre, aprovat el juliol de 2018, defineix “assetjament sexual” com un comportament verbal o físic de naturalesa sexual que tingui propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona, amb particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.

La Comissió, que per definició només pot investigar possibles casos d’assetjament sexual presentats per alumnes o exalumnes que faci com a màxim un any que hagin deixat d’estar vinculats amb l’Institut del Teatre, ha centrat la investigació en els fets que fan referència a dos professors, i ha determinat indicis d’assetjament sexual en un d’aquests. Les deu instàncies rebudes a la Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments Sexuals fan referència a cinc professors/es que actualment estan en plantilla al centre, així com a vuit professors/es jubilats.

Amb relació a la investigació que ha permès identificar indicis d’assetjament sexual en el comportament d’un professor, l’Institut del Teatre obrirà un expedient disciplinari a aquest docent, al qual amb la màxima celeritat se li establirà la sanció que pertoqui que, en funció de la gravetat dels fets, podria arribar a comportar l’acomiadament del professor de la institució. Aquests fets, ha apuntat, es posaran en coneixement del Ministeri Fiscal.

Sobre la segona investigació, la Comissió ha conclòs que no hi ha indicis d’assetjament sexual en els fets descrits, tot i considerar que les conductes del professor al qual es fa referència han estat "inapropiades" a l’aula. En conseqüència s’obrirà un expedient disciplinari i es determinarà la sanció que correspongui.

El tercer expedient disciplinari s’ha obert a un docent per una falta no lleu per pràctica docent invasiva.

Pel que fa a les instàncies que fan referència als vuit docents jubilats, l’Institut del Teatre analitzarà la informació per valorar si és possible prendre accions per via judicial. L’Institut ha anunciat que oferirà acompanyament i suport psicològic a les persones afectades que optin per presentar una demanda per aquesta via.

Treballant apartats de les aules

En aquest context, l’Institut del Teatre manté les mesures cautelars que va aplicar des de l’inici de les investigacions a aquests tres docents, els quals continuaran desenvolupant treballs vinculats al seu lloc de treball, però apartats de les aules, fins que es resolguin els seus expedients.

Accions de prevenció

La Comissió ha emès també una proposta d’accions de prevenció de l’assetjament sexual que inclou una quinzena de mesures, com per exemple la creació d’un grup de treball per a la reparació de les possibles víctimes, l’actualització de la normativa de l’Institut del Teatre i de les seves escoles i el reforç dels canals de participació institucional de l’alumnat.

L'Institut del Teatre ha explicat que ja aplica algunes de les mesures proposades com un servei d’atenció psicològica, la creació d’un codi ètic, dossiers de bones pràctiques en dansa i art dramàtic, i la constitució d’un comitè d’ètica permanent. A finals de maig, s’iniciaran sessions formatives en assetjament i abús de poder adreçades a professorat, alumnat i personal de l’Institut del Teatre.

L’Institut del Teatre ha ressaltat que volen liderar la creació d’un marc de bones pràctiques en el sector de les arts escèniques amb la implicació tant d’entitats professionals com d’institucions de l’àmbit. Ha lamentat que aquesta "no és una xacra circumscrita només a l'Institut del Teatre", ja que "s’han donat comportaments similars en altres institucions de les arts escèniques".

Així mateix, ha reivindicat "la bona feina i professionalitat de la immensa majoria de professorat de la institució".