El nou joc del Museu de Manresa, ideat a partir dels fons de la col·lecció del Museu i els principals edificis medievals de la ciutat, pretén donar a conèixer la història de finals del segle XIV. És una de les apostes del Museu per oferir nous formats que permetin arribar a més públics i mostrar el coneixement d’una manera més amable, diversa i atractiva. La presentació es va fer ahir, al carrer del Balç, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus.

La ceràmica desapareguda: una aventura a la Manresa medieval és una creació de l’equip del Museu i de Manresa Turisme, que han confeccionat el joc juntament La Factoria Interactiva. El joc, que ja està disponible a través de la web del Museu de Manresa, transporta a la Manresa medieval del segle XIV per descobrir fets històrics a través d’un recorregut per edificis i llocs emblemàtics de la ciutat, com ara la basílica de la Seu, el carrer del Balç, les muralles, la plaça Major o el carrer Sobrerroca. Alhora, permet aprendre conceptes d’història de l’art i conèixer algunes de les peces més importants del fons del Museu, com la notable col·lecció de ceràmica decorada en verd i manganès, obra del primer terç del segle XIV.

La proposta està adreçada especialment a infants d’entre 6 i 10 anys, a les famílies i als centres d’ensenyament.