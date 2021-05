Aquesta gala que es podrà veure en directe i hi participaran la resta de països, excepte els Big Five (França, Alemanya, Itàlia, Espanya i Regne Unit) que competiran directament a la final. Entre els guanyadors d’aquesta i els de la primera, es triaran els 10 que obtinguin més punts i que tindran una oportunitat de competir a la final, que se celebrarà el dissabte 22 de maig.

Entre tots els participants, destaquen Bulgària amb una balada dedicada al seu pare (‘Growing up is getting old’); Finlàndia, amb una cançó roquera (‘Dark Side’), i dos de les preferides dels eurofans per guanyar el certamen musical: Suïssa (‘Tout l'univers’) i Islàndia (‘10 Years’).

L’ordre de les actuacions serà el següent: