Traspàs generacional. El vincle entre l’experiència dels mestres i el llenguatge innovador de les noves generacions és el lema del recuperat Batecs, el Festival de Dansa de Manresa que aquest cap de setmana arriba a la tercera edició i que se celebrarà íntegrament a l’antiga fàbrica de l’Anònima. Després de la suspensió de l’any passat, Batecs torna amb un format més reduït -servituds de la pandèmia- que inclou quatre espectacles i tres tallers de dansa.

El festival serà gratuït per facilitar l’accés a la dansa al major nombre de públic: «enguany, per les restriccions, el públic no es trobarà la dansa al carrer sinó que l’haurà d’anar a buscar. Però creiem que l’important, després de tant de temps tancats, és recuperar la dansa i que la gent s’hi pugui agafar», explicava ahir la coreògrafa Laura Bataller, directora del certamen des de la primera edició, acompanyada de Maria Ribera i Queralt Jorba. Amb aforament limitat, el públic necessitarà una invitació, preferentment telemàtica, que es pot aconseguir a ajmanresa.fila12.cat. Sinó, presencialment a l’Anònima, un quart d’hora abans de cada espectacle.

El festival, apunta Bataller, alterna «professionals d’alta volada i joves promeses pre-professionals», el present i el futur reunit al Batecs d’enguany. Així, dels primers, el públic gaudirà dels reconeguts Claire Ducreux i Toni Mira amb Avec le temps; i de la companyia Sisè Sentit amb L’home i el mar. Dels segons, els espectadors comprovaran, en l’espectacle inaugural, el resultat del treball del mestre Ramon Oller amb les promeses d’Elysian Ballet, joves ballarines de l’escola Olga Roig que s’hi volen dedicar professionalment a la dansa; i tastaran les creacions de l’alumnat del Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre, amb què es tancarà el festival.

Organitzat per l’Ajuntament de Manresa i la Plataforma per la Dansa Catalunya Central, Batecs té la col·laboració de l’Escola de Dansa Olga Roig, la Diputació de Barcelona, l’Institut del Teatre i Manresa d’Equipaments Escènics.