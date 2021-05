La Polifònica va fer vibrar ahir les 600 persones que van omplir el pavelló de Puig-reig per veure l’estrena del musical Arrelats.

L’espectacle va fer emocionar perquè plasma la història i les experiències del poble, per la posada en escena, per la narració de l’actor Joan Crosas, per la música de l’orquestra, per la interpretació dels solistes i per les veus de la Polifònica de Puig-reig.

El musical, compost i dirigit pel puig-regenc Sergi Cuenca, va ser tot un èxit. Els assistents coincidien a qualificar l’obra «d’impressionant i brillant».

Avui, diumenge, es fa una segona sessió d’Arrelats a Puig-reig, que tornarà a omplir el pavelló a les 7 de la tarda. La informació detallada de la posada en escena del musical i les impressions de protagonistes i espectadors les podreu llegir a l’edició de demà de Regió7.