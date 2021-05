Afinar els instruments, repassar les melodies, temptejar l’escenari... D’aquesta forma es preparaven ahir els músics de Blaumut una estona abans de començar el concert al teatre Kursaal de Manresa per tal de presentar la gira en format acústic 0000, que inclou els grans èxits i temes de l’últim treball discogràfic, 0001. Una vetllada molt esperada tenint en compte que les restriccions de la covid-19 van obligar a posposar l’actuació a la ciutat dues vegades. «La tercera vegada és la bona», es deien els artistes mentre s’abraçaven a l’espera de l’arribada dels espectadors.

A mesura que el rellotge s’acostava a les vuit del vespre, les fileres del teatre s’omplien amb un públic familiar que feia setmanes que havia exhaurit les entrades, amb l’aforament al 50%. Tots ells es mantenien expectants per tornar a escoltar en directe la música amb pinzellades de pop, folk i clàssica tan característica de la formació. En aquesta ocasió, el grup venia amb noves cançons i preparat per entonar algun dels temes més icònics.

Pocs minuts després de l’hora prevista, els cinc protagonistes van irrompre a l’escenari amb alegria. Entre els més veterans, Xavi de la Iglesia, Vassil Lambrinov, Oriol Aymat i Manuel Krapovickas, es trobava el nou bateria, Toni Pagès, que relleva Manel Pedrós. El nou integrant s’estrenava ahir i va ser rebut amb un càlid aplaudiment per part del públic. El concert també va comptar amb l’acompanyament de la guitarra de Nin Alminyana.

Mentre els assistents picaven de mans, el músics pedalaven per les cançons del seu darrer àlbum, 0001, que planteja un retorn als orígens. Els sons electrònics que predominaven en discs com El primer arbre del bosc o Equilibri queden ara en un segon pla i es presenten cançons més nues i evocatives com les del primer treball, El turista. Fent lliscar les notes sobre els instruments de corda, els artistes cantaven una carta d’amor al futur amb El teu jo, viatjaven a la lluna amb Cel estranger i s’endinsaven a l’univers d’un instant amb Aquest moment.

Si alguna cosa reivindiquen les cançons de Blaumut és la importància de viure en el present. Una màxima que van aconseguir transportar en un concert en què van sorgir moments humorístics, amb un Vassil Lambrinov gelós de l’elegància innata del nou bateria, i espais melancòlics, amb un Xavi de la Iglesia al piano desgranant les notes de La platja.

Els músics van saber conduir el públic per un plàcid viatge sobre la seva bicicleta tan característica que va acabar amb alguns dels temes més populars de la banda, com ara Pa amb oli i sal, Vint-i-un botons o Bicicletes.