El fil conductor de les diferents manifestacions artístiques és un concepte o un element vinculat a la viticultura. Com un cèrcol de ferro de bóta. La definició diu que un cèrcol, en aquest cas, és l’anell de fusta o d’acer que manté unides les dogues d’una bóta. I és, també, l’element que configura la Mostra Vi_suals a través del concepte cerces. Nascut fa tretze edicions per posar en relació la cultura tradicional del vi amb els llenguatges artístics contemporanis, Vi_suals es reprèn el primer cap de setmana de juny després d’un any d’impàs per la pandèmia amb un programa que vol apropar el públic projectes plàstics, fotogràfics i cinematogràfics. Amb l’impuls conjunt de la D.O. Pla de Bages i l’Ajuntament de Manresa, el projecte té el comissariat i coordinació de la Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC) amb la col·laboració de FotoArt Manresa i Cine Club Manresa, Vi_suals s’inclou des del 2018 en la Fira ViBa-Vi del Bages, que es farà de 4 al 6 de juny a l’antiga fàbrica de l’Anònima.

13 artistes plàstics a l’Anònima

Sota l’eix temàtic dels «cercles», la TAVCC comissari una mostra que inclou l’obra de 13 artistes plàstics que han incorporat a les seves creacions un cèrcol de ferro de bóta, cedit per cadascun dels cellers de la DO que participen en el projecte. A més d’aquesta referència directa al món del vi, els «cercles» apel·len, expliquen, «al procés vegetatiu de la vinya i són alhora el símbol de l’infinit i la unitat».

La mostra, a partir de l’adaptació d’un projecte artístic de Roser Oduber, mostrarà el treball que els següents artistes han fet al voltant de la cultura vitivinícola de la comarca del Bages: Ma Àngels Comellas; Marta Genis; Tamara Hernández; Hök; Pep Jaumandreu; Carme Magem; Núria Malé; Carme Margarit; Jaume Mestres; Assumpta Pla; Joan Ramon Reig; Enric Rodó i Teresa Soler. La mostra s’inaugurarà el divendres 4 de juny a les 7 de la tarda, just abans del ja clàssic tast de picapolls de la Fira ViBa. Estarà oberta al públic els dies 4, 5 i 6 a la nau principal del recinte de l’Anònima; i, al pati, i en el mateix horari, se celebrarà la mostra vitivinícola impulsada per la Denominació d’Origen Pla de Bages

Els Cercles de FotoArt a la Plana

A més de les obres plàstiques, Vi_suals també presenta cada any una exposició fotogràfica a càrrec de Foto Art Manresa i la projecció de dos curtmetratges sota la coordinació de Cine Club Manresa. Totes dues propostes presenten obres també creades especialment per a l’ocasió.

Així, del 4 al 13 de juny, es podrà visitar a l’Espai Plana de l’Om de Manresa l’exposició fotogràfica col·lectiva Cercles, a càrrec de membres de FotoArt Manresa.

La mostra vol reflexionar també sobre la circularitat del procés vitivinícola, en un homenatge a tots els professionals del món del vi. Hi participen Bernat Bozzo, Josep Brunet, Joan Antoni Closes, Lidia de la Cruz, Felip Freixanet, Queralt Lanza, Jordi Martínez, Gabriel Montes, Pep Moyano, Jordi Preñanosa, Robert Santamaria, Nasi Trapé i Pura Travé.

Curtmetratges de CineClub

La inauguració de l’exposició de Foto Art Maresa serà el dia 5 a les 12 del migdia, i coincidirà amb l’estrena de dos curtmetratges impulsats per CineClub Manresa i que signen els manresans Pau Gros i Aleix Serra, i l’artista visual xilena, Carles Soza, resident a Catalunya des del 2020.

Sota el nom de Goitell Productions, Gros i Serra, formats a l’Escola d’Art de Manresa i a l’Escola de Cinema de Barcelona (ECIB), fan animacions des de 2015 i han estat premiats en diverses ocasions a Festivals com l’Animac, el Mecal i el Sitges Film Festival. El treball El Mètode likowsky és un curt d’animació que reflexiona sobre el fet creatiu en el món del cinema a través de la figura d’un visionari guionista, director i actor. Carla Soza, que actualment fa el Doctorat en erotisme i arts visuals, ha exposat les seves pintures a diferents espais de Manresa i Barcelona i és autora del curt d’animació Desobediència, seleccionat a l’Alternativa. La seva proposta, Hablar del tiempo recull la veu de diverses persones que reflexionen sobre la seva experiència personal en el context de la pandèmia.

L’Anònima acull el ViBadel 4 al 6 de juny

Del 4 al 6 de juny Manresa acollirà la quarta edició de la Fira ViBa que, per la pandèmia, es trasllada a l’Anònima on coincidirà amb l’exposició plàstica del Vi_suals. L’organització de l’esdeveniment és a càrrec de la Ruta del vi DO Pla de Bages, impulsada des de la DO Pla de Bages i el Consell Comarcal del Bages, de l’associació BagesImpuls i l’Ajuntament de Manresa. Aquest proper cap de setmana i el de la celebració de la fira, hi haurà visites guiades als cellers i al patrimoni vitivinícola de la comarca. El pati de l’Anònima serà l’escenari de la ViBa, començant per la tradicional Nit de Picapolls, divendres 4 de juny, en un format de sopar al vespre. Durant dissabte 5 i diumenge 6 el pati acollirà diferents espectacles i vermuts musicals que el públic podrà acompanyar amb una barra de vins de la DO Pla de Bages i productes del Bages de la FoodTruck Rock&Raola. Hi haurà les actuacions de Jos Racero, Jo Jet i Maria Ribot o Rubber Soul. Els tast de vins enguany tindrà lloc a les diferents botigues de vins de Manresa i comarca, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç local i fer que la gent conegui les botigues especialitzades de la ciutat L’oferta de la ViBa es pot consultar a la web firaviba.cat i caldrà reserva prèvia per accedir a gran part dels actes.