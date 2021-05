El Festival del Barri Antic (FABA) de Manresa ha arrencat una campanya de micromecenatge amb l'objectiu "d'implicar" a la ciutadania i "ampliar les línies de finançament". Segons han manifestat des de l'organització, "no estem buscant una quantitat concreta sinó donar una nova via per implicar la nostra comunitat". Als mecenes, que poden fer les seves aportacions a través de la web del festival, fins al 23 de juny, se'ls hi farà un acte "especial i únic" un cop finalitzada l'edició del 2021.

Enguany, el festival, que busca generar noves relacions entre agents artístics i socials per tal d'establir un nou espai de creació a Manresa dins del recinte de l'Anònima, se celebrarà del 26 de setembre al 2 d'octubre.