The Strokes, Tame Impala, Tyler, The Creator, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz, Pavement, Massive Attack, Jorja Smith, The National i Beck són alguns dels noms destacats del cartell per al primer cap de setmana del Primavera Sound 2022, que començarà del 2 al 4 de juny. Els rellevaran, del 9 a l'11 de juny, artistes com Dua Lipa, Lorde, Megan Thee Stallion, Interpol, Yeah Yeah Yeahs i els Antònia Font, a més d'alguns dels presents en l'arrencada del festival, que repetiran actuació. Durant la setmana, passaran pels escenaris del Primavera a la Ciutat Beck, Megan Thee Stallion, Interpol, Jamie xx, Jorja Smith i Disclosure dj set. En total, 413 artistes que oferiran més de 500 actuacions, on s'esperen més de 400.000 assistents.

El festival obrirà el 2 de juny el Parc del Fòrum a aquelles actuacions ajornades per la pandèmia, amb grups com The Strokes, Tyler, The Creator, la reunió inèdita de Pavement, Tame Impala, Massive Attack, Gorillaz, The National, Jorja Smith, Beck i Nick Cave and the Bad Seeds. S'hi sumen les confirmacions previstes per l'edició del 2020, com el retorn de Bauhaus, Charli XCX, Disclosure, Maria del Mar Bonet, C. Tangana, Idles, Duki al grupo de k-pop Dreamcatcher, Beach House, Caroline Polachek, King Krule, Einstürzende Neubauten, Kacey Musgraves, Bad Gyal, Jawbox, Jamie xx, Bikini Kill, Sharon Van Etten, Kim Gordon. Mavis Staples, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fontaines D.C., Dinosaur Jr., Parquet Courts, DJ Shadow, Autechre, Stingray 313, Paloma Mami, a més d'Amaia, Manel i els ja clàssics Shellac. Un segon cap de setmana per a noves veusEl segon cap de setmana es dedica a artistes que s'han fet un lloc en el panorama musical els últims anys, com Dua Lipa, que ha publicat el celebrat 'Future Nostalgia', o Lorde, que pujarà a l'escenari amb el seu tercer disc sota el braç. També hi actuaran Megan Thee Stallion, Yeah Yeah Yeahs i Interpol. El Primavera Sound també viurà aquest cap de setmana l'anunciat retorn dels Antònia Font, a més de La Mafia del Amor, Big Thief, Run The Jewels, M.I.A., Jessie Ware, Slowdive i Mogwai.

Entre els noms que repetiran del primer cap de setmana hi ha The Strokes, Tyler, The Creator, Tame Impala, Gorillaz, Massive Attack, Jorja Smith, Charli XCX, C. Tangana, Bad Gyal i King Gizzard & The Lizard Wizard, entre d'altres. Completen els reclams del festival Playboi Carti, Cazzu, Khea, Nicki Nicole, Sen Senra, Burna Boy, Gilles Peterson, Courtney Barnett i Brittany Howard, entre d'altres. Noves veus del pop como Griff, Erika de Casier, Priya Ragu i Holly Humbertsone, Amaarae, Squid i Dry Cleaning o les Tarta Relena, Renaldo & Clara i Rigoberta Bandini seran el granet de sorra de la música del país. 500 actuacions en onze diesTal com va anunciar el Primavera Sound el passat divendres, el festival oferirà 500 concerts durant 11 dies ininterromputs a Barcelona i Sant Adrià, de manera que es duplicarà l'oferta habitual. Les jornades principals seguiran sent al Parc del Fòrum, els caps de setmana del 2 al 4 de juny i del 9 a l'11 de juny. A més, del 5 al 8 de juny el Primavera Ciutat portarà més de 150 concerts per setze sales barcelonines, com l'Apolo, Razzmatazz o Luz de Gas, entre d'altres. Entre els artistes programats, destaca Beck, Jamie xx, Disclosure dj set, Interpol, Jorja Smith, Megan Thee Stallion, Charli XCX, King Gizzard & The Lizard Wizard actuant una vegada al dia, 100 gecs, Slowdive, Jawbox, Goldie, Jehnny Beth o Les Savy Fav, a més de novetats fora del cartell dels caps de setmana amb noms com The Magnetic Fields, Yung Lean, Chet Faker, Sons of Kemet, el show Bad Gyal's Gogo Club, Iceage, Kero Kero Bonito o Kamaal Williams.

Comiat del festival

L'edició del 2022 s'acomiadarà el dia 12 amb una festa Brunch – On the Beach. Amb tot, el pressupost és superior als 50 milions d'euros i s'esperen més de 400.000 persones de públic. En la mateixa línia, es preveuen més de 350.000 pernoctacions a la ciutat de Barcelona. Pel que fa a les entrades, el festival ja ha avançat que els qui ja les havien adquirit per alguna de les edicions cancel·lades hauran d'escollir entre el primer o el segon cap de setmana. Així mateix, també hi haurà la possibilitat d'ampliar per assistir als dos caps de setmana. En el cas de les entrades de dia, caldrà escollir entre un dels sis dies principals al Parc del Fòrum. Les noves entrades en totes les seves modalitats per l'edició del 2022 es posaran a la venda l'1 de juny. El Primavera Sound també va anunciar divendres la creació de la Fundació Primavera Sound, amb l'objectiu d'aglutinar "totes les accions de responsabilitat social corporativa". Tindrà seu al barri del Besòs i del Maresme i una dotació de 200.000 euros. La fundació organitzarà cursos de formació, tallers i xerrades obertes i crearà una ràdio comunitària.